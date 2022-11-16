СБУ открыла 17 уголовных производств по факту массированной ракетной атаки оккупантов на Украину

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Фото: ЕРА

Уголовные производства начаты по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Сейчас сотрудники службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

По одной из версий, которая сейчас проверяется в Службе безопасности, к обстрелу причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

По словам Малюка, также изучается еще несколько версий, среди которых – участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка России.

"Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы. Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов. В целом СБУ открыла производства по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях ", – говорится в сообщении.