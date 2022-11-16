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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ открыла 17 уголовных производств по факту массированной ракетной атаки оккупантов на Украину

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15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе
Фото: ЕРА

Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по факту массированной ракетной атаки российских оккупантов на Украину 15 ноября. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Уголовные производства начаты по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Сейчас сотрудники службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

По одной из версий, которая сейчас проверяется в Службе безопасности, к обстрелу причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

По словам Малюка, также изучается еще несколько версий, среди которых – участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка России.

"Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы. Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов. В целом СБУ открыла производства по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0bZAWSPiW51j2aZ9eZSxjZkRhCoY2PBWE5LuUoc2CPDuBgWHmqvzPfgkK3DKdyuFdl

Контекст:

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. 

По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Теги: Россия, СБУ, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Василий Малюк
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