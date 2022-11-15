ООН опубликовала отчет о пытках украинских военнопленных

Освобожденные украинцы рассказали, как с ними обращались в плену Фото: EPA

За последние несколько месяцев миссия ООН опросила 159 военнопленных, среди них 139 мужчин и 20 женщин, которые удерживались Российской Федерацией, и 175 военнопленных (все мужчины), которые удерживаются в Украине.

В отчете подчеркивается, что Украина предоставила конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования. Так как Россия такого доступа не предоставила, с украинскими военнопленными беседы велись после их освобождения.

Бывших украинских военнопленных, попавших в руки РФ, после захвата избивали и отбирали у них личные вещи, а затем перевозили в места удержания. Их часто везли в переполненных грузовиках или автобусах, иногда им не давали воды или доступа к туалету более суток. Им связывали руки и заклеивали глаза липкой лентой – зачастую так туго, что оставались раны на запястьях и лицах.

По прибытии в места интернирования военнопленные подвергались так называемым "процедурам приема", которые часто включали длительные избиения, угрозы, нападения собак, раздевание и помещение в стрессовые позы.

Свидетели рассказали о гибели как минимум одного военнопленного во время "процедуры приема" в исправительной колонии под Оленовкой в середине апреля 2022 года. Есть информация о еще восьми таких предполагаемых случаях смерти там в апреле 2022 года, пока она проверяется.

Подавляющее большинство опрошенных сказали, что во время плена они подвергались пыткам и жестокому обращению, причем не только для того, чтобы раскрыть военную информацию. По словам опрошенных, их ежедневно запугивали и унижали. Их избивали, в том числе дубинками и деревянными молотками, пинали ногами и пытали электрошокером с помощью тазеров и военного телефона.

Мужчина, которого пытали в исправительной колонии под Оленовкой, рассказал, как россияне прикрепляли провода к его гениталиям и носу и били током. Это был не допрос, пытки применялись ради развлечения.

Другие описанные формы физического насилия включали ножевые ранения, выстрелы из электрошокера, угрозы имитацией казни, подвешивание за руки или ноги и прижигание сигаретами. Фиксировались различные формы сексуального насилия, такие как вытягивание жертвы-мужчины за веревку, обвязанную вокруг его гениталий, или принуждение к обнажению в сочетании с угрозой изнасилования.

Члены миссии ООН опросили 20 женщин-военнопленных после их освобождения. В колонии под Оленовкой женщины-военнопленные не подвергались физическому насилию, но рассказали, как их психологически мучили крики военнопленных-мужчин, которых пытали в соседних камерах.

Несколько женщин рассказали, что во время допросов в других местах их избивали, били током и угрожали сексуальным насилием. Они также подвергались унижающему достоинство обращению, равнозначному сексуальному насилию, – например, их заставляли бегать голыми из одной комнаты в другую в присутствии охранников-мужчин.

Также пленные рассказали о плохих общих условиях содержания – переполненных камерах, плохой гигиене, нехватке еды и воды. Некоторые из них потеряли до четверти своего веса.

Лишь малой части украинских военнослужащих, опрошенных миссией, разрешали позвонить или написать своим родственникам.

Что касается российских пленных, которых удерживает Украина, было несколько случаев пыток и жестокого обращения, в основном при захвате, первом допросе или перемещении в пересыльные лагеря и места интернирования. В некоторых случаях российские военнопленные утверждали, что их били кулаками и ногами по лицу и телу после того, как они сдались, а также во время допросов военнослужащими украинских Вооруженных сил.

Многие сообщали о плохих и зачастую унизительных условиях их эвакуации в пересыльные лагеря и места интернирования. Иногда голых, их запихивали в грузовики или микроавтобусы со связанными за спиной руками.

Были зафиксированы случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах, в том числе так называемые "приветственные побои".

Отмечается, что Украина начала ряд уголовных расследований по фактам жестокого обращения с военнопленными со стороны военнослужащих.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным, в том числе во время вооруженного конфликта. Там призвали обеспечить доступ независимых наблюдателей к задержанным – в первую очередь, Россию.