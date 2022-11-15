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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле назвали постановление ООН о репарациях Украине "попыткой грабежа"

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Дмитрий Песков выразил недовольство Кремля решением ООН
Дмитрий Песков выразил недовольство Кремля решением ООН
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резолюция Организации Объединенных Наций о том, что РФ должна выплатить Украине репарации, не является юридически обязывающим документом. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" 15 ноября.

Песков сказал, что организаторы резолюции пытаются "формализовать грабеж с использованием площадки ООН". По его словам, они пытаются отнять золотовалютные резервы страны. По мнению Пескова, они заблокированы "незаконным образом".

"Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, [мы] категорически против этого", – заявил Песков.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Теги: ООН, Дмитрий Песков, российская агрессия, война России против Украины, репарации
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