В Кремле назвали постановление ООН о репарациях Украине "попыткой грабежа"

Песков сказал, что организаторы резолюции пытаются "формализовать грабеж с использованием площадки ООН". По его словам, они пытаются отнять золотовалютные резервы страны. По мнению Пескова, они заблокированы "незаконным образом".

"Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, [мы] категорически против этого", – заявил Песков.