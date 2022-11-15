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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минюсте рассказали, что означает для Украины принятие резолюции о репарациях, которые должна выплатить РФ

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами
Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами
Фото: depositphotos.com

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая поблагодарила страны ООН за поддержку Украины, в частности за принятие резолюции о компенсационном механизме возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

По словам Мудрой, принятие резолюции означает дать возможность странам, в которых находятся арестованные активы России, начать работу над международным компенсационным механизмом.

"Страны, в которых находятся арестованные активы России, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный договор о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного агрессией России убытков",  говорится в сообщении.

Мудрая отметила, что "колоссальная работа большого количества специалистов получила результат", за который боролась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid02JVHMnxG245dCXisyHRv7QUP3P4MDZyrewHfS5f8R63cuGW4KLNu9zAu1WGZob4aJl

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

В июле министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов, "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.

В сентябре Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине замороженных российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Теги: Россия, Украина, ООН, война, арест, агрессия, Минюст, резолюция, убытки, война России против Украины, ущерб, активы, выплаты, репарации, компенсация
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