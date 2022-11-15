В Минюсте рассказали, что означает для Украины принятие резолюции о репарациях, которые должна выплатить РФ

По словам Мудрой, принятие резолюции означает дать возможность странам, в которых находятся арестованные активы России, начать работу над международным компенсационным механизмом.

"Страны, в которых находятся арестованные активы России, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный договор о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного агрессией России убытков", – говорится в сообщении.

Мудрая отметила, что "колоссальная работа большого количества специалистов получила результат", за который боролась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.