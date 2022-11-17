Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
Новости

"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский остался без арбуза
Зеленский остался без арбуза
Скриншот: 24 канал / YouTube

16 ноября во время встречи с журналистами ведущих украинских СМИ в честь Дня работников радио, телевидения и связи президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ему так и не удалось попробовать арбуз из освобожденного Херсона.

"Когда мы уезжали в хорошем настроении, я сказал: "Как же так? Мы едем из Херсона. У всех арбузы на фотках. Я тоже хочу, не фото, но арбуз!" Мне сказали: "Передадут". И вот перед началом интервью Никифоров [пресс-секретарь президента] говорит: "Есть арбуз. Может, в конце, когда закончится интервью, и будет такой сюрприз". И мы сказали режиссеру, что прекрасной точкой будет арбуз. И вот сейчас он [Никифоров] передает записку: "Не будет. Он сгнил".

История рассмешила присутствующих журналистов, а пресс-секретарь президента подытожил, что пусть это будет самой большой неприятностью.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Теги: Украина, Херсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, интервью, арбузы, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 