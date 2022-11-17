"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз

"Когда мы уезжали в хорошем настроении, я сказал: "Как же так? Мы едем из Херсона. У всех арбузы на фотках. Я тоже хочу, не фото, но арбуз!" Мне сказали: "Передадут". И вот перед началом интервью Никифоров [пресс-секретарь президента] говорит: "Есть арбуз. Может, в конце, когда закончится интервью, и будет такой сюрприз". И мы сказали режиссеру, что прекрасной точкой будет арбуз. И вот сейчас он [Никифоров] передает записку: "Не будет. Он сгнил".
История рассмешила присутствующих журналистов, а пресс-секретарь президента подытожил, что пусть это будет самой большой неприятностью.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.