Зеленский: Впереди – непростой путь, непростые вызовы. Но наша главная сила – в единстве

Зеленский: Единство украинского народа не прерывается ни на минуту Фото: EPA

"Единство украинского народа не прерывается ни на минуту. В этом единстве – самая главная наша сила, которая помогает нам добиться любых результатов. Впереди – непростой путь. Непростые вызовы. Но впереди – наша победа. И она обязательно будет", – написал президент.

Он также опубликовал фото последствий развязанной Россией войны против Украины.