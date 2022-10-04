ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Впереди – непростой путь, непростые вызовы. Но наша главная сила – в единстве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Единство украинского народа не прерывается ни на минуту
Зеленский: Единство украинского народа не прерывается ни на минуту
Фото: EPA

Самая главная сила украинцев – в единстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 4 октября.

"Единство украинского народа не прерывается ни на минуту. В этом единстве – самая главная наша сила, которая помогает нам добиться любых результатов. Впереди – непростой путь. Непростые вызовы. Но впереди – наша победа. И она обязательно будет", – написал президент.

Он также опубликовал фото последствий развязанной Россией войны против Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов Украины.

4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (72408)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (55270) G
3
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (40645)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (35546)
5
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото (31821)
6
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (29324)
7
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (26615)
8
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (26431)
 
 
 
 