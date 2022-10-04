Зеленский: Впереди – непростой путь, непростые вызовы. Но наша главная сила – в единстве

"Единство украинского народа не прерывается ни на минуту. В этом единстве – самая главная наша сила, которая помогает нам добиться любых результатов. Впереди – непростой путь. Непростые вызовы. Но впереди – наша победа. И она обязательно будет", – написал президент.
Он также опубликовал фото последствий развязанной Россией войны против Украины.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов Украины.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.