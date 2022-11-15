Мэр Мелитополя сообщил о тяжелом ранении коллаборанта Трухина после взрыва

"Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", – сообщил мэр.
Федоров опубликовал "послужной список" Трухина. По его словам, он давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого ("губернатор" оккупированной территории Запорожской области) и Галины Данильченко ("мэр" оккупированного Мелитополя").
Трухин был депутатом Мелитопольского городского совета трех созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.
При прежней власти он был директором КП "Коммунальная собственность". Успел разделить коммунальное имущество, поэтому с приходом новой команды был изгнан с должности, сообщил Федоров.
По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Он вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества, а также помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.