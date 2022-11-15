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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил о тяжелом ранении коллаборанта Трухина после взрыва

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Федоров рассказал о последствиях взрыва в Мелитополе
Федоров рассказал о последствиях взрыва в Мелитополе
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В результате взрыва в жилом районе на севере Мелитополя в Запорожской области, около 24 училища, где находится сосредоточение оккупантов, ранен пособник оккупантов Дмитрий Трухин. Об этом сообщил 15 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", – сообщил мэр.

Федоров опубликовал "послужной список" Трухина. По его словам, он давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого ("губернатор" оккупированной территории Запорожской области) и Галины Данильченко ("мэр" оккупированного Мелитополя").

Трухин был депутатом Мелитопольского городского совета трех созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.

При прежней власти он был директором КП "Коммунальная собственность". Успел разделить коммунальное имущество, поэтому с приходом новой команды был изгнан с должности, сообщил Федоров.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Он вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества, а также помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
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