Мэр Мелитополя сообщил о тяжелом ранении коллаборанта Трухина после взрыва

"Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", – сообщил мэр.

Федоров опубликовал "послужной список" Трухина. По его словам, он давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого ("губернатор" оккупированной территории Запорожской области) и Галины Данильченко ("мэр" оккупированного Мелитополя").

Трухин был депутатом Мелитопольского городского совета трех созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.

При прежней власти он был директором КП "Коммунальная собственность". Успел разделить коммунальное имущество, поэтому с приходом новой команды был изгнан с должности, сообщил Федоров.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Он вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества, а также помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.