В Запорожской области ликвидировали коллаборанта – "главу" Акимовки

Поселок Акимовка с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Известно, что коллаборант был назначен оккупантами "главой ВГА" 7 мая, Сразу после "назначения" Зубарев создал в поселке Акимовскую казачью дружину, которая должна были следить за порядком в поселке.

Зубарев до того, как перейти на сторону оккупантов, был заместителем директора коммунального предприятия "Чистота", секретарем Мелитопольского горкома КПУ, а также депутатом Мелитопольского горсовета. В 2010 году баллотировался на пост городского головы Мелитополя Запорожской области, в 2014-м продвигал идеи так называемой "русской весны", но остался безнаказанным, пишет "Обозреватель".

В 2015 году, Зубарев был арестован во время получения взятки: семи тысяч долларов за отзыв проекта решения сессии горсовета. Мелитопольский суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но Зубарев выиграл апелляцию и добился отправки дела на повторное слушание.