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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области ликвидировали коллаборанта – "главу" Акимовки

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Зубарев на протяжении полугода считал себя "главой" оккупированной Акимовки
Зубарев на протяжении полугода считал себя "главой" оккупированной Акимовки
Фото: Максим Зубарев / Facebook

14 ноября стало известно о ликвидации назначенного оккупантами "главы" военно-гражданской администрации поселка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максима Зубарева. Сообщение о смерти коллаборанта появилось 14 ноября на его персональной странице в Facebook. По данным местного Telegram-паблика "Запорожская сечь", автомобиль Зубарева взорвали.

Поселок Акимовка с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Известно, что коллаборант был назначен оккупантами "главой ВГА" 7 мая, Сразу после "назначения" Зубарев создал в поселке Акимовскую казачью дружину, которая должна были следить за порядком в поселке.

Зубарев до того, как перейти на сторону оккупантов, был заместителем директора коммунального предприятия "Чистота", секретарем Мелитопольского горкома КПУ, а также депутатом Мелитопольского горсовета. В 2010 году баллотировался на пост городского головы Мелитополя Запорожской области, в 2014-м продвигал идеи так называемой "русской весны", но остался безнаказанным, пишет "Обозреватель".

В 2015 году, Зубарев был арестован во время получения взятки: семи тысяч долларов за отзыв проекта решения сессии горсовета. Мелитопольский суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но Зубарев выиграл апелляцию и добился отправки дела на повторное слушание.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Административный центр Запорожской области россияне взять под контроль не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивление также развито в Мариуполе Донецкой области.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными, и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, смерть, оккупация, Мелитополь, партизаны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, Акимовка, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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