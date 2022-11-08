Партизаны "поджарили логово оккупантов" в церкви под Мелитополем – мэр

Оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей, отметил Федоров Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14.00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов", – написал он.

По словам Федорова, оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей.

"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет русню. А собственноручно расправляются с врагом", – отметил мэр Мелитополя.

Федоров опубликовал видео пожара, а позже – в Telegram – "фото дня".

"Солнце горит. Русня пылает", – прокомментировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)