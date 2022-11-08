Партизаны "поджарили логово оккупантов" в церкви под Мелитополем – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14.00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов", – написал он.
По словам Федорова, оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей.
"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет русню. А собственноручно расправляются с врагом", – отметил мэр Мелитополя.
Федоров опубликовал видео пожара, а позже – в Telegram – "фото дня".
"Солнце горит. Русня пылает", – прокомментировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.