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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Партизаны "поджарили логово оккупантов" в церкви под Мелитополем – мэр

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Оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей, отметил Федоров
Оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей, отметил Федоров
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Силы сопротивления 8 ноября подожгли церковь под Мелитополем Запорожской области, в которой разместили свой штаб российские оккупационные войска.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14.00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов", – написал он.

По словам Федорова, оккупанты "в лучших традициях рашистов" разместили свой штаб в одной из захваченных церквей.

"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет русню. А собственноручно расправляются с врагом", – отметил мэр Мелитополя.

Федоров опубликовал видео пожара, а позже – в Telegram – "фото дня".

"Солнце горит. Русня пылает", – прокомментировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, пожар, оккупация, церковь, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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