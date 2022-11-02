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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте – ISW

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В Мариуполе у местных украинских партизан есть свой опознавательный знак буква "Ї"
В Мариуполе у местных украинских партизан есть свой опознавательный знак – буква "Ї"
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Активность украинских партизан ухудшает способность России защищаться от постоянных контрнаступлений ВСУ, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций. Об этом в оперативном прогнозе написал 31 октября американский Институт исследования войны (ISW).

Эксперты отмечают, что плохая российская оперативная согласованность сделала возможным нападения украинских партизан, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность войск оккупантов эффективно защищать российские тыловые районы.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85,3 тыс. кмматериковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.

При этом, по данным украинской разведки, которые приводит ISW, российские военные сосредоточили около 40 тыс. военнослужащих – большую часть обычных вооруженных сил России – в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 тыс. км2.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации сил безопасности РФ в Запорожской (заметный очаг партизанской активности), Донецкой и Луганской областях, отмечают в Институте исследования войны.

Указывается, что партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированных территорий.

Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта на помощь в защите тыловых районов.

"Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать", – резюмируют аналитики.

Контекст:

После оккупации Херсона в регионе активизировалось партизанское движение, произошло уже несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивление также развито в Мариуполе Донецкой области.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными, и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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