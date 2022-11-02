Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте – ISW

В Мариуполе у местных украинских партизан есть свой опознавательный знак – буква "Ї" Фото: Андрющенко Time / Telegram

Эксперты отмечают, что плохая российская оперативная согласованность сделала возможным нападения украинских партизан, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность войск оккупантов эффективно защищать российские тыловые районы.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85,3 тыс. км2 материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.

При этом, по данным украинской разведки, которые приводит ISW, российские военные сосредоточили около 40 тыс. военнослужащих – большую часть обычных вооруженных сил России – в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 тыс. км2.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации сил безопасности РФ в Запорожской (заметный очаг партизанской активности), Донецкой и Луганской областях, отмечают в Институте исследования войны.

Указывается, что партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированных территорий.

Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта на помощь в защите тыловых районов.

"Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать", – резюмируют аналитики.