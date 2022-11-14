ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в Мелитополе будут прятаться за спинами мирных жителей – Федоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские военные готовятся прятаться за гражданских украинцев
Российские военные готовятся прятаться за гражданских украинцев
Фото: EPA

Захватчики, тысячами прибывающие в район Мелитополя Запорожской области, готовятся при наступлении украинских военных прикрываться гражданским населением. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире канала "Апостроф TV" 14 ноября, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, об этом свидетельствует расположение военной техники и военных подразделений оккупантов в жилых кварталах города и на территории образовательных учреждений. В частности, россияне разместили реактивные системы залпового огня "Град" в одной из школ.

Они терроризируют Запорожье и Никополь из-за их близости, отметил мэр Мелитополя.

"Это обычная тактика рашистов. Они видят, что для Украины жизнь каждого человека важна, и надеются таким образом избежать собственной смерти. Но захватчикам следует знать: расплата их обязательно настигнет", – отметил Федоров.

Контекст:

осле полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Административный центр Запорожской области россияне взять под контроль не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожье, терроризм, Мелитополь, Никополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (561620)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (34173)
3
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22236)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (21381)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (16886)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (11199)
7
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (8615)
8
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ (6333)
 
 
 
 