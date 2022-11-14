Россияне в Мелитополе будут прятаться за спинами мирных жителей – Федоров

По его словам, об этом свидетельствует расположение военной техники и военных подразделений оккупантов в жилых кварталах города и на территории образовательных учреждений. В частности, россияне разместили реактивные системы залпового огня "Град" в одной из школ.

Они терроризируют Запорожье и Никополь из-за их близости, отметил мэр Мелитополя.

"Это обычная тактика рашистов. Они видят, что для Украины жизнь каждого человека важна, и надеются таким образом избежать собственной смерти. Но захватчикам следует знать: расплата их обязательно настигнет", – отметил Федоров.