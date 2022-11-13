Российские оккупанты накапливают силы в районе Мелитополя – Генштаб ВСУ

В Мелитополь со стороны Токмака прибывают колонны оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

"Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, гражданскому населению в этом оккупированном районе запретили приближаться к аэродрому, а в сам город прибывают колонны со стороны расположенного севернее города Токмак.

"В целях пополнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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13 ноября командование ВСУ сообщило о прибытии в Мелитополь пополнения из числа мобилизованных россиян. "Указанная категория военнослужащих противника по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", – рассказали в Генштабе.