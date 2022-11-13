Российские оккупанты накапливают силы в районе Мелитополя – Генштаб ВСУ

"Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, гражданскому населению в этом оккупированном районе запретили приближаться к аэродрому, а в сам город прибывают колонны со стороны расположенного севернее города Токмак.
"В целях пополнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 ноября командование ВСУ сообщило о прибытии в Мелитополь пополнения из числа мобилизованных россиян. "Указанная категория военнослужащих противника по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", – рассказали в Генштабе.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Административный центр Запорожской области россияне взять под контроль не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.