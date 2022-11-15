Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве возле "логова" оккупантов

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24-го училища, где расположено очередное логово оккупантов", – написал Федоров.
По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до четвертого этажа.
По данным Федорова, на место взрыва сразу же поехали "скорые", пожарные и российские "полицейские".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.