Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве возле "логова" оккупантов

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24-го училища, где расположено очередное логово оккупантов", – написал Федоров.

По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до четвертого этажа.

По данным Федорова, на место взрыва сразу же поехали "скорые", пожарные и российские "полицейские".

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