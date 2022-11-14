Почти на всей оккупированной части Запорожской области вечером исчез свет – мэр Мелитополя

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области, – написал Федоров. – Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района".
В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение, добавил он.
"Да, в оккупированном Мелитополе нет воды. Однако есть и хорошая новость – в городе "замолчало" пропагандистское ТВ оккупантов", – отметил Федоров.
Глава областной военной администрации Александр Старух сообщал, что в ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего была повреждена линия электропередач. Еще одна ЛЭП в регионе была повреждена накануне, в ночь на 13 ноября, из-за обстрела оккупантами из РСЗО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.