Почти на всей оккупированной части Запорожской области вечером исчез свет – мэр Мелитополя

Об отключениях сообщают в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах, также без света часть Мелитопольского района, отметил Федоров Скриншот: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области, – написал Федоров. – Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района".

В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение, добавил он.

"Да, в оккупированном Мелитополе нет воды. Однако есть и хорошая новость – в городе "замолчало" пропагандистское ТВ оккупантов", – отметил Федоров.

Глава областной военной администрации Александр Старух сообщал, что в ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего была повреждена линия электропередач. Еще одна ЛЭП в регионе была повреждена накануне, в ночь на 13 ноября, из-за обстрела оккупантами из РСЗО.

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