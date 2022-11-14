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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти на всей оккупированной части Запорожской области вечером исчез свет – мэр Мелитополя

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Об отключениях сообщают в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах, также без света часть Мелитопольского района, отметил Федоров
Об отключениях сообщают в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах, также без света часть Мелитопольского района, отметил Федоров
Скриншот: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Мэр временно захваченного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram 14 ноября, что почти на всей временно оккупированной территории региона нет электричества.

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области, – написал Федоров. – Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района".

В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение, добавил он.

"Да, в оккупированном Мелитополе нет воды. Однако есть и хорошая новость – в городе "замолчало" пропагандистское ТВ оккупантов", – отметил Федоров.

Глава областной военной администрации Александр Старух сообщал, что в ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего была повреждена линия электропередач. Еще одна ЛЭП в регионе была повреждена накануне, в ночь на 13 ноября, из-за обстрела оккупантами из РСЗО.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, электричество, водоснабжение, Запорожская область, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, Токмак
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