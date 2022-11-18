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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Думаю, с Москвой уже произошел разговор: "Будете, суки, продолжать удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам ракеты ATACMS и SCALP"

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Пионтковский считает, что Запад готов отреагировать на ракетные обстрелы украинской инфраструктуры
Пионтковский считает, что Запад готов отреагировать на ракетные обстрелы украинской инфраструктуры
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что США могли предупредить Россию: если она продолжит обстрелы критической инфраструктуры Украины, Украине будет передано вооружение, от поставок которого до этого воздерживались. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он предположил, что речь может идти о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км, а также крылатых ракет SCALP.

"Я думаю, что подобный разговор с Москвой уже произошел: "Будете, суки, продолжать свои удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам не только ATACMS, но и SCALP", – сказал Пионтковский. 

Он считает, что именно с этим связано отсутствие массированных обстрелов украинской инфраструктуры в начале ноября. 

Аналитик также предположил, что отдельные образцы такого оружия уже могли быть переданы Украине. В подтверждение своих слов он пересказал заявление президента США Джо Байдена на пресс-конференции 9 ноября. 

"Мы предоставляем [Украине] эти HIMARS. Что ж, есть два типа, говоря простым языком, ракет, которые вы можете вставить в них: одна пролетает более 600 миль (965 км. – "ГОРДОН"), а другая – около 160 миль (257 км. – "ГОРДОН"). Мы не давали им те, которые летят на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – сказал Байден, стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома. 

Некоторые СМИ, например, УНИАН и "РБК-Украина", расценили это заявление как намек на то, что Украина уже могла получить дальнобойные ракеты к реактивным системам залпового огня (официально США объявляли, что предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км). Такого же мнения и Пионтковский. 

"Возможно, судя по уклончивым реакциям украинских ответственных лиц, отдельные образцы, во всяком случае ATACMS, уже переданы. Это моя рабочая гипотеза", – сказал аналитик.

По его мнению, на Западе поняли, что уничтожение всей инфраструктуры Украины – не менее опасная угроза, чем ядерное оружие. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но затем были новые атаки.

Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света. К примеру, вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев.  

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорамСпикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил, что так ведут себя террористы ИГИЛ: "убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, Джо Байден, военная помощь, Андрей Пионтковский, война России против Украины, инфраструктура, HIMARS, ATACMS
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