Пионтковский: Думаю, с Москвой уже произошел разговор: "Будете, суки, продолжать удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам ракеты ATACMS и SCALP"

Он предположил, что речь может идти о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км, а также крылатых ракет SCALP.
"Я думаю, что подобный разговор с Москвой уже произошел: "Будете, суки, продолжать свои удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам не только ATACMS, но и SCALP", – сказал Пионтковский.
Он считает, что именно с этим связано отсутствие массированных обстрелов украинской инфраструктуры в начале ноября.
Аналитик также предположил, что отдельные образцы такого оружия уже могли быть переданы Украине. В подтверждение своих слов он пересказал заявление президента США Джо Байдена на пресс-конференции 9 ноября.
"Мы предоставляем [Украине] эти HIMARS. Что ж, есть два типа, говоря простым языком, ракет, которые вы можете вставить в них: одна пролетает более 600 миль (965 км. – "ГОРДОН"), а другая – около 160 миль (257 км. – "ГОРДОН"). Мы не давали им те, которые летят на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – сказал Байден, стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.
Некоторые СМИ, например, УНИАН и "РБК-Украина", расценили это заявление как намек на то, что Украина уже могла получить дальнобойные ракеты к реактивным системам залпового огня (официально США объявляли, что предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км). Такого же мнения и Пионтковский.
"Возможно, судя по уклончивым реакциям украинских ответственных лиц, отдельные образцы, во всяком случае ATACMS, уже переданы. Это моя рабочая гипотеза", – сказал аналитик.
По его мнению, на Западе поняли, что уничтожение всей инфраструктуры Украины – не менее опасная угроза, чем ядерное оружие.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но затем были новые атаки.
Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света. К примеру, вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил, что так ведут себя террористы ИГИЛ: "убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования".