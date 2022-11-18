Пионтковский: Думаю, с Москвой уже произошел разговор: "Будете, суки, продолжать удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам ракеты ATACMS и SCALP"

Он предположил, что речь может идти о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км, а также крылатых ракет SCALP.

"Я думаю, что подобный разговор с Москвой уже произошел: "Будете, суки, продолжать свои удары по инфраструктуре, мы передадим украинцам не только ATACMS, но и SCALP", – сказал Пионтковский.

Он считает, что именно с этим связано отсутствие массированных обстрелов украинской инфраструктуры в начале ноября.

Аналитик также предположил, что отдельные образцы такого оружия уже могли быть переданы Украине. В подтверждение своих слов он пересказал заявление президента США Джо Байдена на пресс-конференции 9 ноября.

"Мы предоставляем [Украине] эти HIMARS. Что ж, есть два типа, говоря простым языком, ракет, которые вы можете вставить в них: одна пролетает более 600 миль (965 км. – "ГОРДОН"), а другая – около 160 миль (257 км. – "ГОРДОН"). Мы не давали им те, которые летят на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – сказал Байден, стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

Некоторые СМИ, например, УНИАН и "РБК-Украина", расценили это заявление как намек на то, что Украина уже могла получить дальнобойные ракеты к реактивным системам залпового огня (официально США объявляли, что предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км). Такого же мнения и Пионтковский.

"Возможно, судя по уклончивым реакциям украинских ответственных лиц, отдельные образцы, во всяком случае ATACMS, уже переданы. Это моя рабочая гипотеза", – сказал аналитик.

По его мнению, на Западе поняли, что уничтожение всей инфраструктуры Украины – не менее опасная угроза, чем ядерное оружие.

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