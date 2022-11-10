В Конгрессе призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" для победы над Путиным, включая дальнобойные ATACMS

Администрации США давно пора предоставить Киеву все необходимое, считает Маккол Фото: ЕРА

Комментируя новости об отступлении российской армии из Херсона, он заявил, что с "правильным" вооружением Вооруженные силы Украины быстро продвинутся не только в Херсонской области, но и на всех участках фронта.

"Отступление России подтверждает то, что я и многие мои коллеги подчеркивали в течение нескольких месяцев: с правильным оружием Украина может нанести поражение вторгшимся силам и еще больше разоблачить абсурдность попытки [президента РФ Владимира] Путина аннексировать Херсон и еще три области Украины", – сказал он.

Он отметил, что администрации президента США Джо Байдена "давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACMS большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные агрессивные войны".

СNSnews подчеркивает, что Маккол – один из многих республиканцев, которые публично поддерживают максимальную поддержку Украине в противостоянии россиянам.

Кандидатом на пост председателя комитета при Палате представителей США является Майк Тернер (республиканец от штата Огайо). После недавнего визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, Тернер заявил, что республиканское большинство не прекратит оказывать помощь Украине, хотя и будет стремиться оптимизировать финансирование, исключая посредников, таких как агентства ООН.