Пионтковский: Путин последние недели на коленях выпрашивает прекращения огня. Мобилизована вся западная агентура – папа, Маск, Обама, Трамп

Пионтковский: Путин очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но в его ядерное безумие уже никто не верит Фото: svoboda.org

"[Президент России Владимир] Путин понимает, что он лузер и что он приплыл?" – спросил Гордон.

"Да, понимает, судя по тому, какие он действия [предпринимает], – ответил Пионтковский. – Он очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но он не шахид. Человек, напичкивающий себя ботоксом, рожу, еще какие-то очень важные органы, – это не шахид. В это его ядерное безумие уже никто не верит... И он что делает последние недели? Он просто на коленях, отчаянно выпрашивает прекращение огня. Это делают все его холуи".

По мнению политолога, чтобы убедить Украину сесть за стол переговоров, мобилизовались и российские политики и общественные деятели, и западные, связанные с Россией.

"Он заставили [говорить о переговорах] и [спикера МИД России] Машку Захарову, и [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова, и даже, помните, был такой (да он и никуда не делся, еще увидим его на скамье подсудимых) мордастый замминистра иностранных дел [Сергей] Рябков, который орал НАТО: "Собирайте свои манатки и убирайтесь вон!" Он тоже уже кричал, что [Россия готова к переговорам с Украиной] без всяких условий. Мобилизована вся западная агентура, сброшены все маски. Этот папа [римский] Франциск только и вопит каждый день о мире, о [российском писателе Федоре] Достоевском, вспоминает о великом гуманизме русской культуры... [Американский миллиардер Илон] Маск, на ферму которого неизвестный инвестор пожертвовал пару миллиардов долларов. Кто там еще? [Бывшие президенты США Барак] Обама, [Дональд] Трамп... Все просят на коленях переговоры. Он понимает, что идет наступление украинской армии, остановить он его не может военными средствами. Нет у него таких средств. Он понимает, в каком он положении, да", – сказал Пионтковский.

При этом аналитик убежден, что сейчас речь о переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского не идет.

Мирный план Зеленского, напомнил Пионтковский, состоит из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к границам 1991 года; предоставление Украине гарантий безопасности; восстановление экономики Украины в том числе за счет репараций, наложенных на государство-агрессора; привлечение к ответственности военных преступников.

Политолог считает, что Россия добровольно никогда не согласится на эти условия.

"Эти условия исключают принятие Путиным, потому что четвертое условие, напомню, – привлечение к суду главных военных преступников. О чем можно говорить? С главным военным преступником будут разговаривать судьи международного трибунала. Переговоры с сегодняшней Россией на этих условиях невозможны, значит, "мы будем говорить с другой Россией", – сказал Пионтковский.

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