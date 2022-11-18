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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Путин последние недели на коленях выпрашивает прекращения огня. Мобилизована вся западная агентура – папа, Маск, Обама, Трамп

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Пионтковский: Путин очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но в его ядерное безумие уже никто не верит
Пионтковский: Путин очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но в его ядерное безумие уже никто не верит
Фото: svoboda.org

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что Россия упорно добивается переговоров с Украиной из-за успешного контрнаступления украинской армии и невозможности его остановить. Такое мнение аналитик высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"[Президент России Владимир] Путин понимает, что он лузер и что он приплыл?" – спросил Гордон.

"Да, понимает, судя по тому, какие он действия [предпринимает], – ответил Пионтковский. – Он очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но он не шахид. Человек, напичкивающий себя ботоксом, рожу, еще какие-то очень важные органы, – это не шахид. В это его ядерное безумие уже никто не верит... И он что делает последние недели? Он просто на коленях, отчаянно выпрашивает прекращение огня. Это делают все его холуи".

По мнению политолога, чтобы убедить Украину сесть за стол переговоров, мобилизовались и российские политики и общественные деятели, и западные, связанные с Россией. 

"Он заставили [говорить о переговорах] и [спикера МИД России] Машку Захарову, и [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова, и даже, помните, был такой (да он и никуда не делся, еще увидим его на скамье подсудимых) мордастый замминистра иностранных дел [Сергей] Рябков, который орал НАТО: "Собирайте свои манатки и убирайтесь вон!" Он тоже уже кричал, что [Россия готова к переговорам с Украиной] без всяких условий. Мобилизована вся западная агентура, сброшены все маски. Этот папа [римский] Франциск только и вопит каждый день о мире, о [российском писателе Федоре] Достоевском, вспоминает о великом гуманизме русской культуры... [Американский миллиардер Илон] Маск, на ферму которого неизвестный инвестор пожертвовал пару миллиардов долларов. Кто там еще? [Бывшие президенты США Барак] Обама, [Дональд] Трамп... Все просят на коленях переговоры. Он понимает, что идет наступление украинской армии, остановить он его не может военными средствами. Нет у него таких средств. Он понимает, в каком он положении, да", – сказал Пионтковский. 

При этом аналитик убежден, что сейчас речь о переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского не идет. 

Мирный план Зеленского, напомнил Пионтковский, состоит из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к границам 1991 года; предоставление Украине гарантий безопасности; восстановление экономики Украины в том числе за счет репараций, наложенных на государство-агрессора; привлечение к ответственности военных преступников. 

Политолог считает, что Россия добровольно никогда не согласится на эти условия.

"Эти условия исключают принятие Путиным, потому что четвертое условие, напомню, – привлечение к суду главных военных преступников. О чем можно говорить? С главным военным преступником будут разговаривать судьи международного трибунала. Переговоры с сегодняшней Россией на этих условиях невозможны, значит, "мы будем говорить с другой Россией", – сказал Пионтковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. 

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Барак Обама, переговоры, Франциск, Андрей Пионтковский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, война России против Украины, Мария Захарова, Илон Маск, Сергей Рябков
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