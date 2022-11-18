Из Киева в Херсон под Скрипку и "Батько наш Бандера" отправился первый после освобождения города поезд. Видео

"Первый поезд поехал в Херсон. Это наш поезд победы. В вагонах 200 пассажиров, которые купили билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзалізниці" и United24. Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным", – написал он.
Тимошенко опубликовал видео с вокзала Киева. Состав начал движение под песню Олега Скрипки.
Также видео с поездом до Херсона опубликовали в Fаcebook депутат Херсонского районного совета Станислав Трошин и журналистка Кристина Бердынских.
Трошин отметил, что звучали песни "Батько наш Бандера" и "Червона калина".
Общественное подчеркивает, что в Херсоне уже готовы встречать поезд, и в связи с этим на вокзале появилось электричество.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.