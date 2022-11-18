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ОБЩЕСТВО

Из Киева в Херсон под Скрипку и "Батько наш Бандера" отправился первый после освобождения города поезд. Видео

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Билеты на поезд купили 200 человек, отметил Тимошенко
Билеты на поезд купили 200 человек, отметил Тимошенко
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegrаm

18 ноября в Херсон впервые после его освобождения от российских оккупантов отправился поезд из Киева. Об этом сообщил в Telegrаm заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Первый поезд поехал в Херсон. Это наш поезд победы. В вагонах 200 пассажиров, которые купили билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзалізниці" и United24. Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным", – написал он.

Тимошенко опубликовал видео с вокзала Киева. Состав начал движение под песню Олега Скрипки.

Также видео с поездом до Херсона опубликовали в Fаcebook депутат Херсонского районного совета Станислав Трошин и журналистка Кристина Бердынских.

Трошин отметил, что звучали песни "Батько наш Бандера" и "Червона калина".

https://www.facebook.com/stas.tro/videos/1342341709859507/

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid02UZ83SbGgKForTLFaurPrdLREKnUDL2cnqrCEf3McXEwoDJVPyKYFwtAMDdnA2yGjl

Общественное подчеркивает, что в Херсоне уже готовы встречать поезд, и в связи с этим на вокзале появилось электричество.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Херсон, электричество, вокзал, поезда, билеты, Кирилл Тимошенко, поезд, пассажиры
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