Из Киева в Херсон под Скрипку и "Батько наш Бандера" отправился первый после освобождения города поезд. Видео

"Первый поезд поехал в Херсон. Это наш поезд победы. В вагонах 200 пассажиров, которые купили билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзалізниці" и United24. Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным", – написал он.

Тимошенко опубликовал видео с вокзала Киева. Состав начал движение под песню Олега Скрипки.

Также видео с поездом до Херсона опубликовали в Fаcebook депутат Херсонского районного совета Станислав Трошин и журналистка Кристина Бердынских.

Трошин отметил, что звучали песни "Батько наш Бандера" и "Червона калина".

Общественное подчеркивает, что в Херсоне уже готовы встречать поезд, и в связи с этим на вокзале появилось электричество.