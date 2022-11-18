"Укрзалізниця" отправляет первый после начала войны поезд в Херсон

Поезд отправится в 22.14 из столицы. Прибытие в Херсон ожидается в 8.00 19 ноября.
Рейсы в Херсон, как и в другие города, куда продаются благотворительные билеты, будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
13 ноября "Укрзалізниця" сообщила, что запустила билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города. Уже можно оформить билеты на рейсы из Киева в уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билетом можно воспользоваться сразу после деоккупации.
16 ноября в "Укрзалізниці" сообщили, что активно готовятся к возобновлению движения в Херсон. Железнодорожники проверили состояние вокзала. Здание херсонского железнодорожного вокзала снабдили резервным питанием и терминалами Starlink, теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими.