"Укрзалізниця" отправляет первый после начала войны поезд в Херсон

Поезд отправится в 22.14 из столицы. Прибытие в Херсон ожидается в 8.00 19 ноября.

Рейсы в Херсон, как и в другие города, куда продаются благотворительные билеты, будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.