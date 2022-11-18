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ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" отправляет первый после начала войны поезд в Херсон

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Рейсы будут совершаться на "Поезде к победе"
Рейсы будут совершаться на "Поезде к победе"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" запускает поезд из Киева в Херсон, первый рейс состоится 18 ноября. Об этом сообщили Общественному в "Укрзалізниці".

Поезд отправится в 22.14 из столицы. Прибытие в Херсон ожидается в 8.00 19 ноября.

Рейсы в Херсон, как и в другие города, куда продаются благотворительные билеты, будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Контекст:

13 ноября "Укрзалізниця" сообщила, что запустила билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города. Уже можно оформить билеты на рейсы из Киева в уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билетом можно воспользоваться сразу после деоккупации.

16 ноября в "Укрзалізниці" сообщили, что активно готовятся к возобновлению движения в Херсон. Железнодорожники проверили состояние вокзала. Здание херсонского железнодорожного вокзала снабдили резервным питанием и терминалами Starlink, теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими.

Теги: Херсон, Укрзалізниця, Херсонская область, поезда, деоккупация
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