"Укрзалізниця" открыла продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь

Средства от продажи билетов в Севастополь будут перечислены через платформу UNITED24 Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Учитывая 2,5 тыс. проданных билетов и чрезвычайное любопытство украинцев к проекту "Билеты к победе", который "Укрзалізниця" запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда к которым уже в продаже", – отметили в "Укрзалізниці".

В компании отметили, что как только железнодорожное движение будет возобновлено, тем, кто купил билет, будут присланы письма с информацией обо всех деталях. Рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях Украины.

Оформить билет можно здесь.

Средства от продажи билетов будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.