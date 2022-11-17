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"Укрзалізниця" открыла продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь

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Средства от продажи билетов в Севастополь будут перечислены через платформу UNITED24
Средства от продажи билетов в Севастополь будут перечислены через платформу UNITED24
Фото: Укрзалізниця / Telegram

17 ноября "Укрзалізниця" открыла продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь. Воспользоваться билетами можно будет сразу после деоккупации, сообщили в "Укрзалізниці" в Telegram.

"Учитывая 2,5 тыс. проданных билетов и чрезвычайное любопытство украинцев к проекту "Билеты к победе", который "Укрзалізниця" запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда к которым уже в продаже",  отметили в "Укрзалізниці".

В компании отметили, что как только железнодорожное движение будет возобновлено, тем, кто купил билет, будут присланы письма с информацией обо всех деталях. Рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях Украины.

Оформить билет можно здесь.

Средства от продажи билетов будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Контекст:

13 ноября "Укрзалізниця" сообщила, что запустила билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города. Уже можно оформить билеты на рейсы из Киева в уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билетом можно воспользоваться сразу после деоккупации.

Теги: Украина, Севастополь, Укрзалізниця, поезда, вагоны, билеты, поезд, продажа, рейс, деоккупация
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