"Укрзалізниця" запускает поезд "Киев – Изюм"

Поезд №112/111 "Киев – Изюм" будет отправляться из Киева в 22.55 и прибывать в Изюм в 12.00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться в 18.22 и прибывать в Киев в 6.10.
Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей, отметили в "Укрзалізниці".
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
С 10 октября "Укрзалізниця" восстановила железнодорожное сообщение с деоккупированным Изюмом, запустив рельсовые автобусы. Также железнодорожники возобновили движение поездов под электротягой по всему участку от Харькова до Балаклеи.
10 ноября было закончено восстановление инфраструктуры и ремонт контактной сети на участке между Харьковом и Изюмом и запущены полноценные электрички.