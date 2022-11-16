"Укрзалізниця" запускает поезд "Киев – Изюм"

Впервые с начала войны в Изюм поедет поезд из Киева Фото: Укрзалізниця / Telegram

Поезд №112/111 "Киев – Изюм" будет отправляться из Киева в 22.55 и прибывать в Изюм в 12.00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться в 18.22 и прибывать в Киев в 6.10.

Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей, отметили в "Укрзалізниці".