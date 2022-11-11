"Укрзалізниця" закончила восстановление инфраструктуры и запустила полноценные электрички между Харьковом и Изюмом

На этот маршрут "Укрзалізниця" поставила один из капитально отремонтированных уже во время полномасштабной войны электропоездов Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Сегодня по маршруту Харьков – Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов, которыми обеспечивалось железнодорожное сообщение по этому маршруту до полноценного восстановления инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Между городами сейчас ездят две пары поездов:

№6403 Харьков-Пасс. – Изюм (отправление из Харькова в 07.00, прибытие в Изюм в 10.54); №6404 Изюм – Харьков-Пас. (отправление из Изюма в 16.53, прибытие в Харьков в 20.48);

№6426 Изюм – Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11.10, прибытие в Харьков в 15.29); №6427 Харьков-Левада – Изюм (отправление из Харькова в 11.58, прибытие в Изюм в 16.37).

В компании отметили, что замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров.

"Кроме того, на этот маршрут "Укрзалізниця" поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов. Это позволило обеспечить жителей освобожденных от оккупантов украинских городов качественным и комфортным железнодорожным транспортом", – добавили в сообщении.

С 10 октября "Укрзалізниця" восстановила железнодорожное сообщение с деоккупированным Изюмом, запустив рельсовые автобусы. Также железнодорожники возобновили движение поездов под электротягой по всему участку от Харькова до Балаклеи.