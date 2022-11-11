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"Укрзалізниця" закончила восстановление инфраструктуры и запустила полноценные электрички между Харьковом и Изюмом

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На этот маршрут "Укрзалізниця" поставила один из капитально отремонтированных уже во время полномасштабной войны электропоездов
На этот маршрут "Укрзалізниця" поставила один из капитально отремонтированных уже во время полномасштабной войны электропоездов
Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Укрзалізниця" 10 ноября закончила восстановление инфраструктуры и ремонт контактной сети на участке между Харьковом и недавно деоккупированным Изюмом. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

"Сегодня по маршруту Харьков – Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов, которыми обеспечивалось железнодорожное сообщение по этому маршруту до полноценного восстановления инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Между городами сейчас ездят две пары поездов: 

  • №6403 Харьков-Пасс. – Изюм (отправление из Харькова в 07.00, прибытие в Изюм в 10.54); №6404 Изюм – Харьков-Пас. (отправление из Изюма в 16.53, прибытие в Харьков в 20.48);
  • №6426 Изюм – Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11.10, прибытие в Харьков в 15.29); №6427 Харьков-Левада – Изюм (отправление из Харькова в 11.58, прибытие в Изюм в 16.37).

В компании отметили, что замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров.

"Кроме того, на этот маршрут "Укрзалізниця" поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов. Это позволило обеспечить жителей освобожденных от оккупантов украинских городов качественным и комфортным железнодорожным транспортом", – добавили в сообщении.

С 10 октября "Укрзалізниця" восстановила железнодорожное сообщение с деоккупированным Изюмом, запустив рельсовые автобусы. Также железнодорожники возобновили движение поездов под электротягой по всему участку от Харькова до Балаклеи.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района.

Теги: транспорт, Харьков, Укрзалізниця, Изюм, Харьковская область, электричка, поезда, инфраструктура, поезд, восстановление
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