Проверили вокзал и поставили Starlink. "Укрзалізниця" готовится к возобновлению движения в Херсон

В частности, была проведена проверка состояния железнодорожного вокзала Херсона и организована раздача продуктовых наборов для жителей прямо на вокзале. Также херсонцам были предоставлены необходимая медицинская помощь и лекарства.

"Врачам без границ" железная дорога выделила отдельное место на херсонском вокзале, чтобы все горожане могли оперативно получить медицинскую помощь. Кроме того, мы снабдили вокзал резервным питанием и терминалами Starlink: теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими", – говорится в сообщении.