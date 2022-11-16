Проверили вокзал и поставили Starlink. "Укрзалізниця" готовится к возобновлению движения в Херсон

В частности, была проведена проверка состояния железнодорожного вокзала Херсона и организована раздача продуктовых наборов для жителей прямо на вокзале. Также херсонцам были предоставлены необходимая медицинская помощь и лекарства.
"Врачам без границ" железная дорога выделила отдельное место на херсонском вокзале, чтобы все горожане могли оперативно получить медицинскую помощь. Кроме того, мы снабдили вокзал резервным питанием и терминалами Starlink: теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими", – говорится в сообщении.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.