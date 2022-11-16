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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проверили вокзал и поставили Starlink. "Укрзалізниця" готовится к возобновлению движения в Херсон

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В Херсоне проверили состояние железнодорожного вокзала
В Херсоне проверили состояние железнодорожного вокзала
Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Укрзалізниця" готовится к возобновлению движения в недавно освобожденный Херсон. Об этом сообщили в Telegram "Укрзалізниці" 16 ноября.

В частности, была проведена проверка состояния железнодорожного вокзала Херсона и организована раздача продуктовых наборов для жителей прямо на вокзале. Также херсонцам были предоставлены необходимая медицинская помощь и лекарства.

"Врачам без границ" железная дорога выделила отдельное место на херсонском вокзале, чтобы все горожане могли оперативно получить медицинскую помощь. Кроме того, мы снабдили вокзал резервным питанием и терминалами Starlink: теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими",  говорится в сообщении.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Херсон, медицина, война, Укрзалізниця, лекарства, телефоны, продукты, железная дорога, помощь, вокзал, поезда, война России против Украины, проверки, Starlink
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