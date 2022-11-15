В Николаев прибыл первый с 24 февраля поезд

В первом поезде в Николаев приехали, кроме обычных пассажиров, журналисты и группы волонтеров Фото: Назарій Рубаняк / suspilne.media

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Николаевом накануне анонсировала "Укрзалізниця". Поезд №122/121 "Киев – Николаев" будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

В первом с 24 февраля поезде ехали 50 человек, сообщил руководитель поезда Богдан Стадник.

"Было продано девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров – "Врачи без границ" и World Central Kitchen", – рассказал Стадник.