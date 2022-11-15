ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Николаев прибыл первый с 24 февраля поезд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В первом поезде в Николаев приехали, кроме обычных пассажиров, журналисты и группы волонтеров
В первом поезде в Николаев приехали, кроме обычных пассажиров, журналисты и группы волонтеров
Фото: Назарій Рубаняк / suspilne.media

В Николаев утром 15 ноября прибыл первый пассажирский поезд после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило "Суспільне".

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Николаевом накануне анонсировала "Укрзалізниця"Поезд №122/121 "Киев – Николаев" будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

В первом с 24 февраля поезде ехали 50 человек, сообщил руководитель поезда Богдан Стадник. 

"Было продано девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров – "Врачи без границ" и World Central Kitchen", – рассказал Стадник.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. 16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта".

С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Николаев, Укрзалізниця, Николаевская область, волонтеры, поезда, война России против Украины, Врачи без границ, поезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (591676)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (99532)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (54937)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (44183)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (43762)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (41421)
7
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (31170)
8
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (29844)
 
 
 
 