В Николаев прибыл первый с 24 февраля поезд

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Николаевом накануне анонсировала "Укрзалізниця". Поезд №122/121 "Киев – Николаев" будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.
В первом с 24 февраля поезде ехали 50 человек, сообщил руководитель поезда Богдан Стадник.
"Было продано девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров – "Врачи без границ" и World Central Kitchen", – рассказал Стадник.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. 16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта".
С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.