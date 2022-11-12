По Кинбурнской косе ведется боевая работа – ОК "Юг"

"Там остается враг. Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас продолжается боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", – добавила она.
Вечером 11 ноября в эфире телемарафона она отметила, что географическое положение косы и расположение там оккупантов с вооружением "не дает защищенности" Николаеву, запись обнародовал канал ICTV.
"Нужно осознавать, что у врага еще есть вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев. Я бы не хотела, чтобы они успокоились настолько, чтобы потеряли бдительность", – добавила Гуменюк.
5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.