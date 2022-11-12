По Кинбурнской косе ведется боевая работа – ОК "Юг"

Гуменюк: Если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

"Там остается враг. Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас продолжается боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", – добавила она.

Вечером 11 ноября в эфире телемарафона она отметила, что географическое положение косы и расположение там оккупантов с вооружением "не дает защищенности" Николаеву, запись обнародовал канал ICTV.

"Нужно осознавать, что у врага еще есть вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев. Я бы не хотела, чтобы они успокоились настолько, чтобы потеряли бдительность", – добавила Гуменюк.