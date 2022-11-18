"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео

Шуров спел для херсонцев гимн Украины, гимн сечевых стрельцов, а также песни из своего репертуара.
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"Люди очень уставшие, но счастливые, столько драматических историй я услышал за несколько часов. Ни света, ни интернета, ни воды, ни отопления у херсонцев нет. Но первое, что я услышал от людей на улице: "Привезите к нам психологов, нам надо выговориться, дайте нам песен, чтобы заглушить эту постоянную канонаду, которая звучит и в реальности, и в голове", – написал он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.