"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео

Шуров: Люди очень уставшие, но счастливые, столько драматических историй я услышал за несколько часов Фото: Pianoбой Дмитро Шуров / Facebook

Шуров спел для херсонцев гимн Украины, гимн сечевых стрельцов, а также песни из своего репертуара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

"Люди очень уставшие, но счастливые, столько драматических историй я услышал за несколько часов. Ни света, ни интернета, ни воды, ни отопления у херсонцев нет. Но первое, что я услышал от людей на улице: "Привезите к нам психологов, нам надо выговориться, дайте нам песен, чтобы заглушить эту постоянную канонаду, которая звучит и в реальности, и в голове", – написал он.