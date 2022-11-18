В Херсоне заработали 12 пунктов выдачи гуманитарной помощи

В Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира Фото: EPA

По ее словам, в Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира от разных учреждений, организаций и волонтеров. Например, Днепропетровская военная администрация предоставила Херсону пять автобусов для пассажирских перевозок и спецтехнику.

Луговая отметила, что кроме прочего, жители Степановки Херсонской области получили 350 продуктовых пакетов и 15 буржуек. Также гуманитарная миссия "Пролісок ООН" раздала фонари, одеяла и спальные мешки. Работа в Херсоне в этом направлении ведется через глав ОСМД.