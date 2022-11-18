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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне заработали 12 пунктов выдачи гуманитарной помощи

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В Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира
В Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира
Фото: EPA

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая заявила, что в Херсоне заработали 12 пунктов выдачи гуманитарной помощи, в том числе шесть – в старостинских округах. Об этом 18 ноября в Telegram сообщил Херсонский городской совет.

По ее словам, в Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира от разных учреждений, организаций и волонтеров. Например, Днепропетровская военная администрация предоставила Херсону пять автобусов для пассажирских перевозок и спецтехнику.

Луговая отметила, что кроме прочего, жители Степановки Херсонской области получили 350 продуктовых пакетов и 15 буржуек. Также гуманитарная миссия "Пролісок ООН" раздала фонари, одеяла и спальные мешки. Работа в Херсоне в этом направлении ведется через глав ОСМД.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Украина, Херсон, ООН, война, Херсонская область, продукты, помощь, миссия, Степановка, волонтеры, война России против Украины, Галина Луговая
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