В Херсоне заработали 12 пунктов выдачи гуманитарной помощи

По ее словам, в Херсон поступает помощь из разных уголков Украины и мира от разных учреждений, организаций и волонтеров. Например, Днепропетровская военная администрация предоставила Херсону пять автобусов для пассажирских перевозок и спецтехнику.
Луговая отметила, что кроме прочего, жители Степановки Херсонской области получили 350 продуктовых пакетов и 15 буржуек. Также гуманитарная миссия "Пролісок ООН" раздала фонари, одеяла и спальные мешки. Работа в Херсоне в этом направлении ведется через глав ОСМД.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.