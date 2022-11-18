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ОБЩЕСТВО

Более 228 тыс. украинцев на деоккупированных территориях уже получили гуманитарную помощь – Верещук

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В освобожденную Херсонскую область доставлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов
В освобожденную Херсонскую область доставлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов
Фото: EPA

По состоянию на 17 ноября более 228 тыс. украинцев с деоккупированных территорий получили более 9 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, ее цитирует пресс-служба Кабмина.

В то же время, денежную помощь от международных доноров получили более 48 тыс. жителей освобожденных населенных пунктов на общую сумму более 65 млн грн.

"Людям, которые пережили оккупацию, нужно помочь наличными, чтобы они имели возможность покупать самое необходимое. Благодарю за сотрудничество в этом направлении Общество Красного Креста Украины и Международную организацию по миграции. Финансовую помощь готова оказывать и третья организация – Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Планируем начать именно с Херсона. Должны как можно быстрее поддержать горожан наличными. Это поможет им пережить зиму", – сообщила глава Минреинтеграции.

В настоящее время помощь для херсонцев поступает со всех уголков Украины. Это пищевые продукты, вода, гигиенические средства, медикаменты, теплые вещи, одеяла, генераторы, фонари, свечи. Сегодня в регион доставлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, ООН, война, Херсонская область, гуманитарная помощь, Ирина Верещук, финансовая помощь, война России против Украины
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