Более 228 тыс. украинцев на деоккупированных территориях уже получили гуманитарную помощь – Верещук

В освобожденную Херсонскую область доставлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов Фото: EPA

В то же время, денежную помощь от международных доноров получили более 48 тыс. жителей освобожденных населенных пунктов на общую сумму более 65 млн грн.

"Людям, которые пережили оккупацию, нужно помочь наличными, чтобы они имели возможность покупать самое необходимое. Благодарю за сотрудничество в этом направлении Общество Красного Креста Украины и Международную организацию по миграции. Финансовую помощь готова оказывать и третья организация – Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Планируем начать именно с Херсона. Должны как можно быстрее поддержать горожан наличными. Это поможет им пережить зиму", – сообщила глава Минреинтеграции.

В настоящее время помощь для херсонцев поступает со всех уголков Украины. Это пищевые продукты, вода, гигиенические средства, медикаменты, теплые вещи, одеяла, генераторы, фонари, свечи. Сегодня в регион доставлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов.