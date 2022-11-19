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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты обстреляли пункт раздачи хлеба, есть раненые. Вечером СМИ сообщили о новом "прилете"

Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе
Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе
Фото: https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2715 / Telegram

В Белозерке Херсонской области российские оккупационные войска обстреляли точку раздачи хлеба с людьми. Об этом 19 ноября в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате обстрела ранены пять человек.

Тимошенко добавил, что 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав – Змиевка автомобиль наехал на мину. Один находившийся в машине человек погиб, один получил ранения.

В 16.53 Telegram-канал "Кавун Херсон" сообщил, что в одном из районов Херсона был "прилет". Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе по городу.

При этом на фото, опубликованном каналом, можно заметить густой черный дым, который, возможно, был вызван обстрелом.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По данным главы ОВА Сергея Гайдая на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов. 17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.

Теги: взрыв, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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