В Херсонской области оккупанты обстреляли пункт раздачи хлеба, есть раненые. Вечером СМИ сообщили о новом "прилете"

Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе Фото: https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2715 / Telegram

По его словам, в результате обстрела ранены пять человек.

Тимошенко добавил, что 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав – Змиевка автомобиль наехал на мину. Один находившийся в машине человек погиб, один получил ранения.

В 16.53 Telegram-канал "Кавун Херсон" сообщил, что в одном из районов Херсона был "прилет". Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе по городу.

При этом на фото, опубликованном каналом, можно заметить густой черный дым, который, возможно, был вызван обстрелом.