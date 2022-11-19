В Луганской области увеличивается число оккупантов, местных жителей принудительно выселяют – Генштаб ВСУ

"В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области противник размещает личный состав в оставленных жилищах и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в городе Луганск увеличивается количество оккупационных подразделений российских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.
17 ноября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.
По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.