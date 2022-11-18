"Мужики по двое суток не едят". Оккупант рассказал, что происходит в Луганской области – перехват ГУР

Оккупант рассказал, что находится на второй линии обороны, которую штурмовали ВСУ.

"Нас вчера окружали. Думал, все, возьмут в цепочку. Да, вчера провалили оборону. Все сверкало. Здесь х...хлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, финляндцы, америкосы. Тебе привезти ухо негра, мам?" – сказал оккупант.

Также он пожаловался на плохое снабжение.

"Такое отношение бл...дское к народу, вообще. У нас один валяется еще труп, его даже никто не увозит. Комбату вообще наср...ть. Тушенку не дают, нифига не дают. Что урвем, то и едим. Мужики по двое суток не едят. Тут у кого язва открывается, у кого есть туберкулез – начал кровью харкаться, псковский, с которым я ехал", – рассказал россиянин.