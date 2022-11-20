РФ намерена перебросить на Донбасс подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега Днепра – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, подразделения, которые РФ намерена перебросить на Донбасс, состоят преимущественно из мобилизованных, и те возмущены такими перспективами Фото: ЕРА

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 20 ноября.

"По имеющимся данным [...] мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации этих планов", – отметили в Генштабе.

Кроме того, по информации украинских военных, в Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.