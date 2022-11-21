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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Аж бесит, неохота новости включать". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о реальных потерях России в Украине

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Оккупант поговорил с родственником о настоящем ходе войны в Украине
Оккупант поговорил с родственником о настоящем ходе войны в Украине
Фото: EPA

Российский оккупант в разговоре со своим родственником обсуждал фейковые сообщения российских СМИ о ходе войны и потерях российских войск на территории Украины. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины 21 ноября в Facebook.

"Вчера своим в часть звонил, у нас "двухсотый" пришел, блин. Пацанчик погиб, контрактник", – рассказал он.

"Зато по телевизору п...здят: все ох...ительно. Аж бесит, аж неохота новости включать смотреть", – отвечает ему родственник.

"Да люди уже и не включают", – говорит россиянин.

"Ну вот подбили там, два или три БМП, там два танка, три танка, 300 наемников ВСУ... Да бл..., вы скажите, сколько наших погибло!" – говорит родственник.

"Да у нас слухи уже, что 80 тысяч погибло", – отвечает оккупант.

"Да все может быть... Ну вроде мобилизация хоть прекратилась, не берут сейчас", – говорит мужчина, на что оккупант отвечает, что это только временно, на зиму.

"И молодняк сейчас что, тоже... Много кто не пойдет. Единственные, у кого ни родины, ни мамы, те, может, контракт и подпишут. Но это два процента всего", – говорит оккупант.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1075134153180901/

Теги: мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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