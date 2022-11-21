"Аж бесит, неохота новости включать". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о реальных потерях России в Украине

Оккупант поговорил с родственником о настоящем ходе войны в Украине Фото: EPA

"Вчера своим в часть звонил, у нас "двухсотый" пришел, блин. Пацанчик погиб, контрактник", – рассказал он.

"Зато по телевизору п...здят: все ох...ительно. Аж бесит, аж неохота новости включать смотреть", – отвечает ему родственник.

"Да люди уже и не включают", – говорит россиянин.

"Ну вот подбили там, два или три БМП, там два танка, три танка, 300 наемников ВСУ... Да бл..., вы скажите, сколько наших погибло!" – говорит родственник.

"Да у нас слухи уже, что 80 тысяч погибло", – отвечает оккупант.

"Да все может быть... Ну вроде мобилизация хоть прекратилась, не берут сейчас", – говорит мужчина, на что оккупант отвечает, что это только временно, на зиму.

"И молодняк сейчас что, тоже... Много кто не пойдет. Единственные, у кого ни родины, ни мамы, те, может, контракт и подпишут. Но это два процента всего", – говорит оккупант.