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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Многие партизаны убиты. Но это патриотический поступок". В ГУР МО рассказали о роли украинского движения сопротивления и его рисках

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В ГУР МО ценят помощь украинского движения сопротивления и считают участие в партизанском движении патриотическим поступком
В ГУР МО ценят помощь украинского движения сопротивления и считают участие в партизанском движении патриотическим поступком
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Украинская военная разведка проводит совместные операции с движением сопротивления, а некоторые из них без помощи партизан были бы невозможны. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

"Местное сопротивление очень важно для нас. Поэтому в 2021 году парламент [Украины] принял закон о поддержке формирования групп сопротивления. Теперь мы можем лучше общаться с нашими партизанами и проводить совместные операции", – отметил Скибицкий.

ГУР МО, по его словам, располагает списками коллаборационистов, которые помогли организовать в Херсоне в сентябре незаконные "референдумы" о "присоединении" к России. 

"Мы смогли составить списки только с помощью партизан, которые дали нам информацию", – пояснил Скибицкий.

Разведчик рассказал, что украинские ячейки сопротивления действуют во многих местах, в частности, в Херсоне (до его освобождения), в Запорожской области и в Крыму. 

"Июльские удары беспилотников по штабу Черноморского флота России в Севастополе, вероятно, были бы невозможны без помощи партизан", – признал он.

Представитель ГУР МО указал, что акты саботажа сетей связи или линий электропередач также приписываются бойцам украинского сопротивления. 

"Однако в основном партизаны действуют против военных объектов. Основная цель – ослабить врага и выбить его с нашей территории", – уточнил он.

Представитель ГУР МО подтвердил, что партизанская борьба на оккупированных территориях сопряжена с опасностью.

"Это непростая задача. Российский оккупационный режим состоит из агентов ФСБ, Росгвардии, регулярных войск и коллаборационистов. Многие партизаны убиты. Но это патриотический поступок, который помогает освободить нашу страну", – подчеркнул Скибицкий.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности. Украинские военные не комментировали эту операцию (не считая троллинга в адрес ЧФ РФ) и не раскрывали ее подробностей.

Контекст:

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными, и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

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