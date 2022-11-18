В ГУР МО опровергли слухи о "тайной договоренности" с россиянами по Херсону

Скибицкий заявил, что никаких "договорняков" с оккупантами по Херсону не было – город освобожден благодаря действия ВСУ Фото: EPA

Скибицкого попросили прокомментировать слухи, о тайной договоренности между двумя армиями якобы о том, что российским войскам дадут отступить, а Украина, в свою очередь, избежит кровопролитной битвы за Херсон.

"Конечно нет! Операция по освобождению Херсонской области началась в сентябре. Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех территорий, оккупированных Россией", – отверг домыслы представитель ГУР МО.

Он не стал спорить с утверждением, что взятие Херсона "прошло быстрее, чем ожидалось".

"Россияне ранее перебрасывали к Херсону части морских десантников, готовили оборонительные рубежи и принимали другие меры для обеспечения отхода. Несколькими днями ранее [до взятия Херсона ВСУ] они перенесли резиденцию оккупационной администрации из Херсона в Геническ [Херсонской области]. Тем не менее российское командование было удивлено быстрым продвижением наших войск", – отметил Скибицкий.

Также он прокомментировал взятие россиянами Херсона всего за шесть дней в начале войны и гипотезу, что херсонские власти сдавали оккупантам расположение минных полей

"Придет время, когда мы расследуем эти обвинения. Верно и то, что наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основное поле боя было на Донбассе, а не на юге", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что на тот момент действовали Минские соглашения, но они не стали надежным решением для временно оккупированного Донбасса.

"Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала освобождаем все оккупированные территории, потом ведем переговоры", – подытожил Скибицкий.