В ГУР МО опровергли слухи о "тайной договоренности" с россиянами по Херсону

Скибицкого попросили прокомментировать слухи, о тайной договоренности между двумя армиями якобы о том, что российским войскам дадут отступить, а Украина, в свою очередь, избежит кровопролитной битвы за Херсон.
"Конечно нет! Операция по освобождению Херсонской области началась в сентябре. Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех территорий, оккупированных Россией", – отверг домыслы представитель ГУР МО.
Он не стал спорить с утверждением, что взятие Херсона "прошло быстрее, чем ожидалось".
"Россияне ранее перебрасывали к Херсону части морских десантников, готовили оборонительные рубежи и принимали другие меры для обеспечения отхода. Несколькими днями ранее [до взятия Херсона ВСУ] они перенесли резиденцию оккупационной администрации из Херсона в Геническ [Херсонской области]. Тем не менее российское командование было удивлено быстрым продвижением наших войск", – отметил Скибицкий.
Также он прокомментировал взятие россиянами Херсона всего за шесть дней в начале войны и гипотезу, что херсонские власти сдавали оккупантам расположение минных полей
"Придет время, когда мы расследуем эти обвинения. Верно и то, что наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основное поле боя было на Донбассе, а не на юге", – сказал Скибицкий.
Он добавил, что на тот момент действовали Минские соглашения, но они не стали надежным решением для временно оккупированного Донбасса.
"Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала освобождаем все оккупированные территории, потом ведем переговоры", – подытожил Скибицкий.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.
Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.