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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО опровергли слухи о "тайной договоренности" с россиянами по Херсону

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Скибицкий заявил, что никаких "договорняков" с оккупантами по Херсону не было город освобожден благодаря действия ВСУ
Скибицкий заявил, что никаких "договорняков" с оккупантами по Херсону не было – город освобожден благодаря действия ВСУ
Фото: EPA

Российское командование было удивлено быстрым продвижением украинских войск в Херсонской области. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

Скибицкого попросили прокомментировать слухи, о тайной договоренности между двумя армиями якобы о том, что российским войскам дадут отступить, а Украина, в свою очередь, избежит кровопролитной битвы за  Херсон.

"Конечно нет! Операция по освобождению Херсонской области началась в сентябре. Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех территорий, оккупированных Россией", – отверг домыслы представитель ГУР МО.

Он не стал спорить с утверждением, что взятие Херсона "прошло быстрее, чем ожидалось".

"Россияне ранее перебрасывали к Херсону части морских десантников, готовили оборонительные рубежи и принимали другие меры для обеспечения отхода. Несколькими днями ранее [до взятия Херсона ВСУ] они перенесли резиденцию оккупационной администрации из Херсона в Геническ [Херсонской области]. Тем не менее российское командование было удивлено быстрым продвижением наших войск", – отметил Скибицкий.

Также он прокомментировал взятие россиянами Херсона всего за шесть дней в начале войны и гипотезу, что херсонские власти  сдавали оккупантам расположение минных полей

"Придет время, когда мы расследуем эти обвинения. Верно и то, что наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основное поле боя было на Донбассе, а не на юге", – сказал Скибицкий. 

Он добавил, что на тот момент действовали Минские соглашения, но они не стали надежным решением для временно оккупированного Донбасса. 

"Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала освобождаем все оккупированные территории, потом ведем переговоры", – подытожил Скибицкий.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, разведка, армия РФ, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, интервью, река Днепр, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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