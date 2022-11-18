Аксенов заявил, что в Крыму по поручению Путина начали строить укрепления

"На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – заявил Аксенов.

Он утверждает, что укрепления строятся якобы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Аксенов добавил, что "безопасность" Крыма "в первую очередь" якобы будет обеспечиваться "мероприятиями в Херсонской области". О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

9 ноября OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter опубликовал спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, изображены укрепления и окопы, которые россияне начали готовить на административной границе с Крымом, в том числе окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом и в районе Армянска. Сейчас все твиты Питте, посвященные окопам на севере Крыма, недоступны.