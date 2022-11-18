Аксенов заявил, что в Крыму по поручению Путина начали строить укрепления

"На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – заявил Аксенов.
Он утверждает, что укрепления строятся якобы по поручению президента РФ Владимира Путина.
Аксенов добавил, что "безопасность" Крыма "в первую очередь" якобы будет обеспечиваться "мероприятиями в Херсонской области". О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.
9 ноября OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter опубликовал спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, изображены укрепления и окопы, которые россияне начали готовить на административной границе с Крымом, в том числе окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом и в районе Армянска. Сейчас все твиты Питте, посвященные окопам на севере Крыма, недоступны.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.