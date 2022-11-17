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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вероятно, были хлопки". В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы в Джанкое

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В Джанкое заявляли о взрывах
В Джанкое заявляли о взрывах
Фото: pixabay.com

В Джанкое в оккупированном Крыму в ночь на 17 ноября были слышны громкие взрывы. Местный Telegram-канал "Типичный Джанкой" заявил о работе ПВО.

"Сработала система ПВО, без паники", – говорится в сообщении. Там указывается, что официальных сообщений от российских властей нет.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники заявил, что в Джанкое был нанесен удар по российскому военному аэродрому. В городе после ночных взрывов наблюдались перебои со светом, сообщил канал со ссылкой на информацию подписчиков.

Ситуацию прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат 17 ноября, сообщает "Радіо Свобода". Он сказал, что аэродром в Джанкое является одним из тех, которые используют российские войска.

"Знаем, что Чернобаевка уже не оккупирована, есть еще Чаплинка, которая уже в пределах досягаемости нашей артиллерии, поэтому аэродром Джанкой, вероятно, вместе с Мелитополем используется для российских вертолетов, которые осуществляют атаки и поддерживают сухопутные войска оккупантов. Поэтому вероятно, что там действительно были "хлопки", – сказал он.

Игнат отметил, что на аэродроме расположена авиационная техника, которая "наносит большой вред".

"Кроме Джанкоя, еще пять аэродромов оккупанты используют в Крыму для дислокации своих самолетов", – сказал он.

Он не подтвердил и не опроверг предположение, что взрывы в Джанкое были результатом работы украинских войск.

Контекст:

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около  83 110 российских оккупантов, из них 400 – за последние сутки, сообщил Генштаб. 

Также уничтожены  474 крылатые ракеты, 2878 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и другая военная техника российской армии.

Теги: Крым, аэродром, российская агрессия, Джанкой, война России против Украины, взрывы, Юрий Игнат
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