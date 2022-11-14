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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Резникова: Ураган риторики о "переговорах" нарастает. Крым туда – Крым сюда. Крым – вообще-то не бутерброд

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"Четко обозначьте: одно неверное движение сразу первая поставка условных 200 танков в течение недели. И сразу пойдут "непростые решения", "жесты доброй воли" и т.д.", предложил Западу эксперт
"Четко обозначьте: одно неверное движение – сразу первая поставка условных 200 танков в течение недели. И сразу пойдут "непростые решения", "жесты доброй воли" и т.д.", – предложил Западу эксперт
Фото: EPA (иллюстративное)

Западные политики спустя восемь месяцев полномасштабной войны в Украине начали повторять те тезисы, с которыми к ним год назад обращались украинские власти, но все равно продолжают обсуждать возможность переговоров с Россией. Об этом написал в Facebook 14 ноября советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

"Ураган риторики о "переговорах" нарастает. Крым туда – Крым сюда. Крым – вообще-то "не бутерброд", чтобы западные рты так вольно им оперировали", – заявил Копытько.

Он подчеркнул, что украинская переговорная позиция, как и прежде, "формируется на фронте и в тылу".

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02XC1kkv4YzpzTdcx79roxCzJ87DyewAFFXAQ9ssWSeiuHVTMoKfpCZ9GAVr5vxEkal

В то же время он заметил, что публичная позиция многих западных политиков сейчас изменилась по сравнению с той, что была до полномасштабного вторжения. 

"На западе случилась череда демонстративных прозрений. Политики высшего ранга начали до буквы повторять те тезисы, с которыми к ним год назад обращалось военно-политическое руководство Украины. Несколько раз ловил себя на мысли, что они тупо копипастят наши тексты годичной давности", – написал Копытько.

Он обратил внимание на то, что несколько изменилась позиция и в российской пропаганде.

"А вчера [ведущая российского "Первого канала"] Ольга Скабеева разразилась глубоко моральной мыслью: "Если б мы знали, что получим по морде, потому что "впишется 50 стран", то не полезли бы в Украину". И ведь эта мысль абсолютно созвучна чаяниям ее многомиллионной аудитории", – подчеркнул советник министра обороны.

Он напомнил, как год назад украинские власти призывали Запад "вписаться" заранее.

"[Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, святой человек, тогда на всех площадках кричал, обращаясь к западным лидерам: "Четко скажите россиянам, что вы "впишетесь" и что они пострадают, если пойдут на эскалацию. Покажите превентивно, что с ними будет". Можете сами найти высказывания, которые звучали в ответ: "Не надо так нервничать", "Выполняйте "Минск", "Ищите компромиссы с Кремлем", – написал Копытько.

Теперь же, отметил он, украинская сторона доносит свое видение того, как будет дальше развиваться ситуация, поясняя, насколько странными выглядят отговорки "не допустить эскалации", и предлагая определенные шаги, как можно обозначить России готовность Запада реагировать.

"Нет политической готовности передать самолеты и танки – обучите экипажи. И четко обозначьте: одно неверное движение – сразу первая поставка условных 200 танков в течение недели и пара эскадрилий. Отказ уйти с ЗАЭС к понедельнику – еще 200 танков и вагончик ATACMS. Ведь в эту игру можно играть вдвоем. Если хотеть, конечно. И сразу пойдут "непростые решения", "жесты доброй воли" и т.д.", – резюмировал Копытько.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02ZeCsAnj7jYvZ4injxm9RMHRXSBLXPWsRz1X81gkS85mrFPmM2NhoXAL1bKniyPtKl

Контекст:

В последнее время участились призывы России к Украине начать переговоры. Эта тема вновь стала обсуждаться в западных СМИ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

13 ноября американская газета The Wall Street Journal написала, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.

Теги: Крым, Министерство обороны Украины, переговоры, Минобороны, война России против Украины, Ольга Скабеева, Алексей Копытько
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