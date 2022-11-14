Советник Резникова: Ураган риторики о "переговорах" нарастает. Крым туда – Крым сюда. Крым – вообще-то не бутерброд

"Ураган риторики о "переговорах" нарастает. Крым туда – Крым сюда. Крым – вообще-то "не бутерброд", чтобы западные рты так вольно им оперировали", – заявил Копытько.

Он подчеркнул, что украинская переговорная позиция, как и прежде, "формируется на фронте и в тылу".

В то же время он заметил, что публичная позиция многих западных политиков сейчас изменилась по сравнению с той, что была до полномасштабного вторжения.

"На западе случилась череда демонстративных прозрений. Политики высшего ранга начали до буквы повторять те тезисы, с которыми к ним год назад обращалось военно-политическое руководство Украины. Несколько раз ловил себя на мысли, что они тупо копипастят наши тексты годичной давности", – написал Копытько.

Он обратил внимание на то, что несколько изменилась позиция и в российской пропаганде.

"А вчера [ведущая российского "Первого канала"] Ольга Скабеева разразилась глубоко моральной мыслью: "Если б мы знали, что получим по морде, потому что "впишется 50 стран", то не полезли бы в Украину". И ведь эта мысль абсолютно созвучна чаяниям ее многомиллионной аудитории", – подчеркнул советник министра обороны.

Он напомнил, как год назад украинские власти призывали Запад "вписаться" заранее.

"[Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, святой человек, тогда на всех площадках кричал, обращаясь к западным лидерам: "Четко скажите россиянам, что вы "впишетесь" и что они пострадают, если пойдут на эскалацию. Покажите превентивно, что с ними будет". Можете сами найти высказывания, которые звучали в ответ: "Не надо так нервничать", "Выполняйте "Минск", "Ищите компромиссы с Кремлем", – написал Копытько.

Теперь же, отметил он, украинская сторона доносит свое видение того, как будет дальше развиваться ситуация, поясняя, насколько странными выглядят отговорки "не допустить эскалации", и предлагая определенные шаги, как можно обозначить России готовность Запада реагировать.

"Нет политической готовности передать самолеты и танки – обучите экипажи. И четко обозначьте: одно неверное движение – сразу первая поставка условных 200 танков в течение недели и пара эскадрилий. Отказ уйти с ЗАЭС к понедельнику – еще 200 танков и вагончик ATACMS. Ведь в эту игру можно играть вдвоем. Если хотеть, конечно. И сразу пойдут "непростые решения", "жесты доброй воли" и т.д.", – резюмировал Копытько.