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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк – российскому командованию: Лучшее место для обороны – за границей Украины

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Подоляк отметил, что на территорию России ВСУ заходить не будут
Подоляк отметил, что на территорию России ВСУ заходить не будут
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

14 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter обратился к командованию российских оккупационных войск.

"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины – это голая степь, Крым – природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны – за границей Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецк, Крым, война, оккупация, граница, вторжение, советник, украинцы, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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