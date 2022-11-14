Россия должна осознать, что экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны – Подоляк

"Россия должна осознать: экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны. Путин уже проиграл: мобилизация или уход на левый берег [Днепра] отсрочивает неизбежное. Спасти РФ в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", – написал он.

Россия должна осознать: экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны. Путин уже проиграл: мобилизация или уход на левый берег отсрочивает неизбежное. Спасти Рф в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из * .

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.