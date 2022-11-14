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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна осознать, что экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны – Подоляк

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РФ может спасти только полный вывод войск из Украины, считает Подоляк
РФ может спасти только полный вывод войск из Украины, считает Подоляк
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин уже потерпел поражение в войне против Украины. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 13 ноября в Twitter.

"Россия должна осознать: экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны. Путин уже проиграл: мобилизация или уход на левый берег [Днепра] отсрочивает неизбежное. Спасти РФ в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, мобилизация, вторжение, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк
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