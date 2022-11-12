Артиллерия, танки, бронемашины. В ОК "Юг" рассказали о технике, брошенной оккупантами на правом берегу Днепра

"Техника [оставленная оккупантами] есть. Она рассредоточена, брошена впопыхах. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены, но все-таки понемногу и сумели. Тем не менее нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям весям собираем то, что есть, что пригодно, – обязательно вернем, только уже в виде снарядов в обратную сторону", – рассказала она.

В сети распространяется видео об "отжатом" вертолете в Херсонской области. Военнослужащий, который снимал ролик, отметил, что вертолет, похоже, украинский и "вернулся в родную гавань".

Вечером в эфире телемарафона Гуменюк спросили о трофейной технике и в том числе об этом вертолете, запись эфира обнародовал ICTV. Спикер ОК "Юг" ответила, что украинские военные "наталкиваются" на брошенную технику оккупантов, продвигаясь вперед.

"Конечно, ведем учет нежданного, как говорят, российского ленд-лиза, но техники не так много, потому что они в течение длительного времени пытались ее отводить под прикрытием в том числе гражданского населения", – добавила она.