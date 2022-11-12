Артиллерия, танки, бронемашины. В ОК "Юг" рассказали о технике, брошенной оккупантами на правом берегу Днепра

"Техника [оставленная оккупантами] есть. Она рассредоточена, брошена впопыхах. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены, но все-таки понемногу и сумели. Тем не менее нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям весям собираем то, что есть, что пригодно, – обязательно вернем, только уже в виде снарядов в обратную сторону", – рассказала она.
В сети распространяется видео об "отжатом" вертолете в Херсонской области. Военнослужащий, который снимал ролик, отметил, что вертолет, похоже, украинский и "вернулся в родную гавань".
Вечером в эфире телемарафона Гуменюк спросили о трофейной технике и в том числе об этом вертолете, запись эфира обнародовал ICTV. Спикер ОК "Юг" ответила, что украинские военные "наталкиваются" на брошенную технику оккупантов, продвигаясь вперед.
"Конечно, ведем учет нежданного, как говорят, российского ленд-лиза, но техники не так много, потому что они в течение длительного времени пытались ее отводить под прикрытием в том числе гражданского населения", – добавила она.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.