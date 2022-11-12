ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Артиллерия, танки, бронемашины. В ОК "Юг" рассказали о технике, брошенной оккупантами на правом берегу Днепра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гуменюк: Техника есть. Она рассредоточена, брошена впопыхах
Гуменюк: Техника есть. Она рассредоточена, брошена впопыхах
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Российские оккупационные войска пытались переправить технику, отступая с территории Херсонской области на правом берегу Днепра, но часть техники была брошена. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 11 ноября в эфире проекта Freedom.

"Техника [оставленная оккупантами] есть. Она рассредоточена, брошена впопыхах. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены, но все-таки понемногу и сумели. Тем не менее нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям весям собираем то, что есть, что пригодно, – обязательно вернем, только уже в виде снарядов в обратную сторону", – рассказала она. 

В сети распространяется видео об "отжатом" вертолете в Херсонской области. Военнослужащий, который снимал ролик, отметил, что вертолет, похоже, украинский и "вернулся в родную гавань". 

Вечером в эфире телемарафона Гуменюк спросили о трофейной технике и в том числе об этом вертолете, запись эфира обнародовал ICTV. Спикер ОК "Юг" ответила, что украинские военные "наталкиваются" на брошенную технику оккупантов, продвигаясь вперед. 

"Конечно, ведем учет нежданного, как говорят, российского ленд-лиза, но техники не так много, потому что они в течение длительного времени пытались ее отводить под прикрытием в том числе гражданского населения", – добавила она.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, Херсонская область, военная техника, вертолет, артиллерия, ВСУ, Наталья Гуменюк, ленд-лиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (205502)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (176109)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (84827)
4
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (75864)
5
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (72076)
6
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (69742)
7
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66396)
8
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (45123)
 
 
 
 