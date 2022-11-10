"Укроборонпром" и минобороны Чехии создали оборонный кластер

В минобороны Чехии пообещали стать "надежным промышленным тылом для украинской обороны" Фото: УкрОборонПром / Telegram

Соглашение было подписано в соответствии с договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой, достигнутыми во время визита Фиалы в Киев в конце октября.

"Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту военной техники", – говорится в сообщении.

Предполагается и сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", – прокомментировал Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чехии.