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"Укроборонпром" и минобороны Чехии создали оборонный кластер

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В минобороны Чехии пообещали стать "надежным промышленным тылом для украинской обороны"
В минобороны Чехии пообещали стать "надежным промышленным тылом для украинской обороны" 
Фото: УкрОборонПром / Telegram

Украинский госконцерн "Укроборонпром" 9 ноября заключил соглашение с Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Соглашение было подписано в соответствии с договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой, достигнутыми во время визита Фиалы в Киев в конце октября. 

"Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту военной техники", – говорится в сообщении. 

Предполагается и сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", – прокомментировал Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чехии.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику

Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

Теги: Чехия, Укроборонпром, вооружение, военная техника, ремонт
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