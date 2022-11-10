"Укроборонпром" и минобороны Чехии создали оборонный кластер

Соглашение было подписано в соответствии с договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой, достигнутыми во время визита Фиалы в Киев в конце октября.
"Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту военной техники", – говорится в сообщении.
Предполагается и сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.
"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", – прокомментировал Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чехии.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.
27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.
По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.
Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.