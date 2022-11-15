Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ – Резников

По словам Резникова, зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон Фото: EPA

При этом министр добавил, что, даже достигнув берегов Днепра в Херсонской области, ВСУ все равно не смогут поразить аннексированный Крым с помощью ракетных систем HIMARS и другого вооружения американского производства.

Он также отметил, что уход россиян из Херсона высвободил силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в Запорожской области.

По словам Резникова, зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон. Однако из этого перерыва Украина выйдет сильной, подкрепленной тысячами солдат, которые учатся в Британии, добавил он.