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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ – Резников

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По словам Резникова, зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон
По словам Резникова, зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Об этом он сказал 10 ноября в интервью агентству Reuters.

При этом министр добавил, что, даже достигнув берегов Днепра в Херсонской области, ВСУ все равно не смогут поразить аннексированный Крым с помощью ракетных систем HIMARS и другого вооружения американского производства. 

Он также отметил, что уход россиян из Херсона высвободил силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в Запорожской области.

По словам Резникова, зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон. Однако из этого перерыва Украина выйдет сильной, подкрепленной тысячами солдат, которые учатся в Британии, добавил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Херсон, война, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, война России против Украины
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