После Херсона наступление ВСУ будет скорее на Крым, чем на Донбасс – Яковина

"Российские войска в общем и целом выбиты из Херсона. Над Херсоном развевается украинский флаг. Российским войскам нанесен огромный урон в технике, в живой силе, но, самое главное, в боевом духе. Потому что сейчас херсонская операция стала для российской армии тем же, чем стал Сталинград для Вермахта. Точка перелома боевого духа. Именно после Сталинграда немцы, по их собственному признанию, перестали верить в свою общую победу во Второй мировой войне", – считает он.

Обозреватель считает, что "из-за такого надломленного боевого духа в ближайшее время российские войска не смогут функционировать в нормальном режиме и не смогут оказывать полноценного сопротивления на всей протяженности линии фронта, а на херсонском направлении – особенно".

"Сейчас это направление правильно называть не херсонским, а крымским. Потому, что следующая остановка – это, конечно, Крым. Многие люди говорят: "Хорошо, а что дальше после Херсона?". Думают, дальше будет наступление ВСУ к югу от Запорожья и на север Луганской области. Самое интересное, что уже после них – многие думают, что начнется наступление на Донбасс, – а я думаю, нет. Не будет потом наступления на Луганск, Донецк. Знаете, почему? Как раз там очень много железных дорог, и там у российской логистики все хорошо. А плохо, знаете, где? В Крыму. Скорее, будет наступление на Крым, чем на Донбасс. И сначала будет освобожден Крым, а потом Донбасс", – объяснил Яковина.

По его словам, "важнее, чем украинская победа, – кошмарное позорное военное поражение России, потому что это поражение, скорее всего, приведет к развалу режима в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.