ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После Херсона наступление ВСУ будет скорее на Крым, чем на Донбасс – Яковина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яковина: Следующая остановка Крым
Яковина: Следующая остановка – Крым
Фото: ЕРА

Операция по освобождению Херсона в 2022 году сравнима со Сталинградской битвой во время Второй мировой войны. Такое мнение выразил 11 ноября обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Российские войска в общем и целом выбиты из Херсона. Над Херсоном развевается украинский флаг. Российским войскам нанесен огромный урон в технике, в живой силе, но, самое главное, в боевом духе. Потому что сейчас херсонская операция стала для российской армии тем же, чем стал Сталинград для Вермахта. Точка перелома боевого духа. Именно после Сталинграда немцы, по их собственному признанию, перестали верить в свою общую победу во Второй мировой войне", – считает он.

Обозреватель считает, что "из-за такого надломленного боевого духа в ближайшее время российские войска не смогут функционировать в нормальном режиме и не смогут оказывать полноценного сопротивления на всей протяженности линии фронта, а на херсонском направлении – особенно".

"Сейчас это направление правильно называть не херсонским, а крымским. Потому, что следующая остановка – это, конечно, Крым. Многие люди говорят: "Хорошо, а что дальше после Херсона?". Думают, дальше будет наступление ВСУ к югу от Запорожья и на север Луганской области. Самое интересное, что уже после них – многие думают, что начнется наступление на Донбасс, – а я думаю, нет. Не будет потом наступления на Луганск, Донецк. Знаете, почему? Как раз там очень много железных дорог, и там у российской логистики все хорошо. А плохо, знаете, где? В Крыму. Скорее, будет наступление на Крым, чем на Донбасс. И сначала будет освобожден Крым, а потом Донбасс", – объяснил Яковина.

По его словам, "важнее, чем украинская победа, – кошмарное позорное военное поражение России, потому что это поражение, скорее всего, приведет к развалу режима в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Херсон, война, Донбасс, оборона, наступление, война России против Украины, Иван Яковина, контрнаступление, логистика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (176205)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (130016)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (81247)
4
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (68793)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (68431)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (65565)
7
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (61130)
8
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (50821)
 
 
 
 