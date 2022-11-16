Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции о правах человека в Крыму. Зеленский поблагодарил страны, которые "изменили свое мнение"

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он опубликовал фото результатов голосования. Так, проект резолюции поддержали 78 стран, 79 воздержались. Против голосовали 14 государств: Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия и Зимбабве.

Праволюдські резолюції, як «кримська», на думку декого, є найбільш «токсичними», ще є теза «ми не підтримуємо країнові резолюції» (як до речі і Україна десь ще років 7 тому). Але важливо від 2021 рф втратила 6 країн, сьогодні її підтримало 13 країн-імена «червоноармійців» в залу: pic.twitter.com/9MsqWT2Bqz — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 16, 2022

Кислица отметил, что, по сравнению с голосованием в прошлом году, РФ "потеряла" шесть стран. В частности, в 2021 году против проекта резолюции выступили 20 государств: Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан и Сирия.

"Приветствую одобрение Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции о правах человека в оккупированной Россией АР Крым. Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все украинские земли!" – отреагировал в Twitter президент Владимир Зеленский.

Вітаю схвалення #ГАООН проекту резолюції про права людини в окупованій Росією АР #Крим. Вдячний тим, хто змінив свою думку. Ця війна почалася з Криму, Кримом вона і завершиться. Наш півострів буде звільнено, як і всі * землі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2022

Представительство Латвии при ООН указало в Twitter, что Россия и ее Вооруженные силы "несут ответственность за зверства и нарушения прав человека в Украине".

Latvia * along 7 * 8 * * #UN Member States voted YES * on #HumanRights in Crimea,#Ukraine * resolution at the #3C. * AGAINST-14.Russia and its armed forces are accountable for atrocities and #HR violations in Ukraine.We call on @UNHumanRights to continue monitoring and reporting! pic.twitter.com/qtRhXdIOZ8 — Latvia Mission to UN | #StandWithUkraine * (@LatviaUN_NY) November 16, 2022

Среди 78 стран, поддержавших проект резолюции была и Эстония.

"Мы призываем РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и положить конец нарушениям прав человека в Крыму и в Украине", – говорится в сообщении представительства Эстонии при ООН в Twitter.

Estonia * was among the 7 * 8 * @UN * member states who voted YES * on the human rights in Crimea resolution at the #3C.



We call on RF to end its illegal occupation of Crimea and put an end to the human rights violations in Crimea and in Ukraine * . pic.twitter.com/0gRrUZxWuo — Estonia in UN | #StandWithUkraine * (@EstoniaUN) November 16, 2022