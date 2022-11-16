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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции о правах человека в Крыму. Зеленский поблагодарил страны, которые "изменили свое мнение"

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Проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму поддержали 78 стран
Проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму поддержали 78 стран
Фото: un.org

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября поддержал проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму, осуждающей незаконную оккупацию Россией полуострова.

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он опубликовал фото результатов голосования. Так, проект резолюции поддержали 78 стран, 79 воздержались. Против голосовали 14 государств: Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия и Зимбабве.

Кислица отметил, что, по сравнению с голосованием в прошлом году, РФ "потеряла" шесть стран. В частности, в 2021 году против проекта резолюции выступили 20 государств: Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан и Сирия.

"Приветствую одобрение Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции о правах человека в оккупированной Россией АР Крым. Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все украинские земли!" – отреагировал в Twitter президент Владимир Зеленский.

Представительство Латвии при ООН указало в Twitter, что Россия и ее Вооруженные силы "несут ответственность за зверства и нарушения прав человека в Украине".

Среди 78 стран, поддержавших проект резолюции была и Эстония.

"Мы призываем РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и положить конец нарушениям прав человека в Крыму и в Украине", – говорится в сообщении представительства Эстонии при ООН в Twitter.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится седьмой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В прошлом году на заседании Генассамблеи ООН 9 декабря за резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 62 страны, 22 – против, воздержались – 55.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, Human Rights Watch, права человека, правозащитники, оккупация, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, резолюция, комитет, голосование, Генеральная Ассамблея ООН, президент, Российская Федерация, нарушение
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