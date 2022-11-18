Россияне могут перебросить отведенные из Херсона подразделения на бахмутское направление – британская разведка

"После вывода своих войск с запада [правого берега] от Днепра российские силы продолжают уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков Украины. Подразделения построили новые траншейные системы у [административной] границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, что позволяет предположить, что россияне готовятся "на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск".
"Вполне вероятно, что Россия в конечном итоге попытается перебросить часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций в районе города Бахмут в Донецкой области", – говорится в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 18, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/7aRaQ58jIO
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".
13 ноября ISW опубликовал прогноз усиления наступательной операции в Донецкой области в ближайшие недели. Вместе с силами, выведенными с правого берега Херсона, туда прибудут дополнительные мобилизованные российские военнослужащие.