Россияне могут перебросить отведенные из Херсона подразделения на бахмутское направление – британская разведка

"После вывода своих войск с запада [правого берега] от Днепра российские силы продолжают уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков Украины. Подразделения построили новые траншейные системы у [административной] границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, что позволяет предположить, что россияне готовятся "на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск".

"Вполне вероятно, что Россия в конечном итоге попытается перебросить часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций в районе города Бахмут в Донецкой области", – говорится в сводке.