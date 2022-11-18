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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне могут перебросить отведенные из Херсона подразделения на бахмутское направление – британская разведка

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Россияне вывели войска из Херсона в ноябре
Россияне вывели войска из Херсона в ноябре
Фото: EPA

Россияне могут перебросить отведенные с херсонского направления войска на бахмутское в Донецкой области, считают в британской разведке. Ее сводку опубликовала 18 ноября в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании.

"После вывода своих войск с запада [правого берега] от Днепра российские силы продолжают уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков Украины. Подразделения построили новые траншейные системы у [административной] границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, что позволяет предположить, что россияне готовятся "на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск".

"Вполне вероятно, что Россия в конечном итоге попытается перебросить часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций в районе города Бахмут в Донецкой области", – говорится в сводке.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".

13 ноября ISW опубликовал прогноз усиления наступательной операции в Донецкой области в ближайшие недели. Вместе с силами, выведенными с правого берега Херсона, туда прибудут дополнительные мобилизованные российские военнослужащие. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Великобритания, Херсонская область, разведка, война России против Украины, Бахмут
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