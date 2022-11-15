Под Бахмутом погиб канадский доброволец

Брат погибшего рассказал журналистам, что в Украине у них нет родственников, однако после полномасштабного вторжения Хильдебранд понял, что не может оставаться в стороне от происходящего. По данным семьи, он погиб, выполняя боевое задание.
"Он погиб, вытаскивая других ребят, которые были ранены. Он был именно таким. Самый самоотверженный человек, которого я когда-либо знала", – добавила девушка военного.
У Хильдебранда осталась 13-летняя дочь. В министерстве внутренних дел Канады сообщили CBC News, что знают о смерти гражданина Канады в Украине и "поддерживают связь с его близкими".
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.