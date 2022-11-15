Под Бахмутом погиб канадский доброволец

33-летний доброволец попал на фронт

11 июня. До этого он дважды ездил на войну в Афганистане в составе канадского контингента, говорится в сообщении.

Брат погибшего рассказал журналистам, что в Украине у них нет родственников, однако после полномасштабного вторжения Хильдебранд понял, что не может оставаться в стороне от происходящего. По данным семьи, он погиб, выполняя боевое задание.

"Он погиб, вытаскивая других ребят, которые были ранены. Он был именно таким. Самый самоотверженный человек, которого я когда-либо знала", – добавила девушка военного.

У Хильдебранда осталась 13-летняя дочь. В министерстве внутренних дел Канады сообщили CBC News, что знают о смерти гражданина Канады в Украине и "поддерживают связь с его близкими".