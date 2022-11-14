Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров с Россией одно

"Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный рассказал, что проинформировал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

"Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с Республикой Беларусь и строим надежный щит защиты Украины с севера", – отметил главнокомандующий ВСУ.

ВСУ, несмотря на "яростное сопротивление" оккупантов, продолжают наступательные действия на харьковском направлении, добавил Залужный.

"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка – Соледар – Бахмут – Майорск и Авдеевка – Опытное – Водяное – Пески – Марьинка – Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", – подчеркнул он.

По словам Залужного, на херсонском направлении Силы обороны проводят "стабилизационные действия" и укрепляют рубежи обороны.

"Генеральный штаб ВСУ продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления", – резюмировал главнокомандующий ВСУ в разговоре с Милли.

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)