Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров с Россией одно

"Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", – написал главнокомандующий ВСУ.
Залужный рассказал, что проинформировал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.
"Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с Республикой Беларусь и строим надежный щит защиты Украины с севера", – отметил главнокомандующий ВСУ.
ВСУ, несмотря на "яростное сопротивление" оккупантов, продолжают наступательные действия на харьковском направлении, добавил Залужный.
"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка – Соледар – Бахмут – Майорск и Авдеевка – Опытное – Водяное – Пески – Марьинка – Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", – подчеркнул он.
По словам Залужного, на херсонском направлении Силы обороны проводят "стабилизационные действия" и укрепляют рубежи обороны.
"Генеральный штаб ВСУ продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления", – резюмировал главнокомандующий ВСУ в разговоре с Милли.
14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.