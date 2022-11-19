"Если Кремль отдаст ядерный приказ, мы ничего не сможем с этим поделать". В ГУР МО заявили о необходимости денуклеаризации путинского режима

"Задача военной разведки Украины – вовремя обнаружить, если российская армия должна подготовить ядерную ракету. Вы не можете просто нанести ядерный удар нажатием кнопки. Это процесс, и мы очень хорошо знаем некоторые этапы", – рассказал он.

Скибицкий пояснил, что ГУР МО, в частности, отслеживает активность российских ядерных учений, особенно когда они проходят в Крыму или вблизи украинских границ.

"Мы видим, какие подразделения перевозят ядерные боеголовки и куда они направляются после учений. Мы знаем арсеналы, где хранятся ядерные материалы, и подразделения, которые ими управляют. Если Россия действительно что-то планирует, мы об этом узнаем", – заверил он.

Скибицкий подчеркнул, что риски будут существовать, пока РФ обладает ядерным оружием.

"Россия – ядерная держава. Если Кремль отдаст ядерный приказ [о применении ядерного оружия], мы ничего не сможем с этим поделать. Единственное решение – денуклеаризация путинского режима, чтобы лишить его возможности шантажировать мир ядерным оружием", – убежден представитель ГУР МО.

Он добавил, что работа над денуклеаризацией РФ – это прежде всего задача международного сообщества.

"Конечно, это непросто: Россия сидит в Совете Безопасности ООН и может заблокировать все дельные инициативы. Но она должна оставаться целью, иначе Россия будет продолжать шантажировать страны ядерным оружием. Для Путина ядерное оружие – это демонстрация мощи, призванная продемонстрировать силу российской армии. При этом они склонны скрывать свою слабость", – подытожил Скибицкий.