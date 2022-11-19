ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если Кремль отдаст ядерный приказ, мы ничего не сможем с этим поделать". В ГУР МО заявили о необходимости денуклеаризации путинского режима

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скибицкий рассказал, как в ГУР МО отслеживают ядерную активность России
Скибицкий рассказал, как в ГУР МО отслеживают ядерную активность России
Скриншот: YouTube / "Укринформ"

Если Россия действительно начнет готовить ядерный удар по Украине, разведка будет знать об этом, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

"Задача военной разведки Украины – вовремя обнаружить, если российская армия должна подготовить ядерную ракету. Вы не можете просто нанести ядерный удар нажатием кнопки. Это процесс, и мы очень хорошо знаем некоторые этапы", – рассказал он.

Скибицкий пояснил, что ГУР МО, в частности, отслеживает активность российских ядерных учений, особенно когда они проходят в Крыму или вблизи украинских границ. 

"Мы видим, какие подразделения перевозят ядерные боеголовки и куда они направляются после учений. Мы знаем арсеналы, где хранятся ядерные материалы, и подразделения, которые ими управляют. Если Россия действительно что-то планирует, мы об этом узнаем", – заверил он.

Скибицкий подчеркнул, что риски будут существовать, пока РФ обладает ядерным оружием.

"Россия – ядерная держава. Если Кремль отдаст ядерный приказ [о применении ядерного оружия], мы ничего не сможем с этим поделать. Единственное решение – денуклеаризация путинского режима, чтобы лишить его возможности шантажировать мир ядерным оружием", – убежден представитель ГУР МО.

Он добавил, что работа над денуклеаризацией РФ – это прежде всего задача международного сообщества. 

"Конечно, это непросто: Россия сидит в Совете Безопасности ООН и может заблокировать все дельные инициативы. Но она должна оставаться целью, иначе Россия будет продолжать шантажировать страны ядерным оружием. Для Путина ядерное оружие – это демонстрация мощи, призванная продемонстрировать силу российской армии. При этом они склонны скрывать свою слабость", – подытожил Скибицкий.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Кремль, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ядерный удар, боеголовка, денуклеаризация, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (254478)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (167778)
3
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (76169)
4
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (69442)
5
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (64915)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (51959)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (44716)
8
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (43209)
 
 
 
 