"Если Кремль отдаст ядерный приказ, мы ничего не сможем с этим поделать". В ГУР МО заявили о необходимости денуклеаризации путинского режима

"Задача военной разведки Украины – вовремя обнаружить, если российская армия должна подготовить ядерную ракету. Вы не можете просто нанести ядерный удар нажатием кнопки. Это процесс, и мы очень хорошо знаем некоторые этапы", – рассказал он.
Скибицкий пояснил, что ГУР МО, в частности, отслеживает активность российских ядерных учений, особенно когда они проходят в Крыму или вблизи украинских границ.
"Мы видим, какие подразделения перевозят ядерные боеголовки и куда они направляются после учений. Мы знаем арсеналы, где хранятся ядерные материалы, и подразделения, которые ими управляют. Если Россия действительно что-то планирует, мы об этом узнаем", – заверил он.
Скибицкий подчеркнул, что риски будут существовать, пока РФ обладает ядерным оружием.
"Россия – ядерная держава. Если Кремль отдаст ядерный приказ [о применении ядерного оружия], мы ничего не сможем с этим поделать. Единственное решение – денуклеаризация путинского режима, чтобы лишить его возможности шантажировать мир ядерным оружием", – убежден представитель ГУР МО.
Он добавил, что работа над денуклеаризацией РФ – это прежде всего задача международного сообщества.
"Конечно, это непросто: Россия сидит в Совете Безопасности ООН и может заблокировать все дельные инициативы. Но она должна оставаться целью, иначе Россия будет продолжать шантажировать страны ядерным оружием. Для Путина ядерное оружие – это демонстрация мощи, призванная продемонстрировать силу российской армии. При этом они склонны скрывать свою слабость", – подытожил Скибицкий.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.