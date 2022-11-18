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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы относимся к этому серьезно". В украинской разведке назвали сильную сторону российской армии

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В ГУР МО Украины внимательно следят за мобилизацией в России и переброской войск ВС РФ, заявил Скибицкий
В ГУР МО Украины внимательно следят за мобилизацией в России и переброской войск ВС РФ, заявил Скибицкий
Фото: EPA

Сильной стороной российской армии является способность быстро развертывать силы. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

"Мы относимся к этому серьезно. Мы наблюдали это во время подготовки нашего контрнаступления в Херсоне, когда Россия вводила туда войска из Запорожья, Донецка, Харькова и с российской территории. По нашим подсчетам, это заняло всего месяц. Это немного", – оценил Скибицкий.

Он добавил, что быстро перебрасывать войска российская армия научилась, в том числе, в сирийской войне.

Представитель ГУР МО обратил внимание, что частичная мобилизация, проведенная в России, может усилить армию оккупантов.

"Цель мобилизации – компенсация потерь русских в тактических батальонных группах и других частях. Мы внимательно следим за этим, потому что, конечно, это увеличивает давление в некоторых точках спереди. Выводимые сейчас из Херсона войска могли быть переброшены в Запорожье и Донецк после пополнения новобранцами", – указал разведчик.

Российская армия не только восполняет потери мобилизованными, но и создает отдельные боевые единицы, уточнил представитель ГУР МО.

"Мы наблюдаем, что в результате мобилизации в России появляются новые подразделения. Кроме того, формируются стратегические резервы во всех российских военных округах: в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на их Северном флоте", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что официально стратегические российские резервы должны защищать границы РФ, но эти силы страна-агрессор может использовать и для нового нападения на Украину

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области. 

4 ноября Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. 7 ноября он уточнил, что около 50 тыс. мобилизованных российских военнослужащих принимает непосредственное участие в боевых действиях в Украине, а всего в зоне проведения "специальной военной операции", как в России называют войну, находится около 80 тыс. мобилизованных россиян

Теги: Россия, Украина, оккупация, мобилизация, разведка, армия РФ, разведчики, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация
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