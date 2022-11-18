"Мы относимся к этому серьезно". В украинской разведке назвали сильную сторону российской армии

В ГУР МО Украины внимательно следят за мобилизацией в России и переброской войск ВС РФ, заявил Скибицкий Фото: EPA

"Мы относимся к этому серьезно. Мы наблюдали это во время подготовки нашего контрнаступления в Херсоне, когда Россия вводила туда войска из Запорожья, Донецка, Харькова и с российской территории. По нашим подсчетам, это заняло всего месяц. Это немного", – оценил Скибицкий.

Он добавил, что быстро перебрасывать войска российская армия научилась, в том числе, в сирийской войне.

Представитель ГУР МО обратил внимание, что частичная мобилизация, проведенная в России, может усилить армию оккупантов.

"Цель мобилизации – компенсация потерь русских в тактических батальонных группах и других частях. Мы внимательно следим за этим, потому что, конечно, это увеличивает давление в некоторых точках спереди. Выводимые сейчас из Херсона войска могли быть переброшены в Запорожье и Донецк после пополнения новобранцами", – указал разведчик.

Российская армия не только восполняет потери мобилизованными, но и создает отдельные боевые единицы, уточнил представитель ГУР МО.

"Мы наблюдаем, что в результате мобилизации в России появляются новые подразделения. Кроме того, формируются стратегические резервы во всех российских военных округах: в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на их Северном флоте", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что официально стратегические российские резервы должны защищать границы РФ, но эти силы страна-агрессор может использовать и для нового нападения на Украину