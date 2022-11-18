"Мы относимся к этому серьезно". В украинской разведке назвали сильную сторону российской армии

"Мы относимся к этому серьезно. Мы наблюдали это во время подготовки нашего контрнаступления в Херсоне, когда Россия вводила туда войска из Запорожья, Донецка, Харькова и с российской территории. По нашим подсчетам, это заняло всего месяц. Это немного", – оценил Скибицкий.
Он добавил, что быстро перебрасывать войска российская армия научилась, в том числе, в сирийской войне.
Представитель ГУР МО обратил внимание, что частичная мобилизация, проведенная в России, может усилить армию оккупантов.
"Цель мобилизации – компенсация потерь русских в тактических батальонных группах и других частях. Мы внимательно следим за этим, потому что, конечно, это увеличивает давление в некоторых точках спереди. Выводимые сейчас из Херсона войска могли быть переброшены в Запорожье и Донецк после пополнения новобранцами", – указал разведчик.
Российская армия не только восполняет потери мобилизованными, но и создает отдельные боевые единицы, уточнил представитель ГУР МО.
"Мы наблюдаем, что в результате мобилизации в России появляются новые подразделения. Кроме того, формируются стратегические резервы во всех российских военных округах: в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на их Северном флоте", – сказал он.
Скибицкий подчеркнул, что официально стратегические российские резервы должны защищать границы РФ, но эти силы страна-агрессор может использовать и для нового нападения на Украину
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области.
4 ноября Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. 7 ноября он уточнил, что около 50 тыс. мобилизованных российских военнослужащих принимает непосредственное участие в боевых действиях в Украине, а всего в зоне проведения "специальной военной операции", как в России называют войну, находится около 80 тыс. мобилизованных россиян